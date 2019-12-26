Что подорожает с 1 января 2020 года?

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Продуктовые цены

Вопрос первостепенной важности — продуктовая потребительская корзина. По статистике, в среднем российская семья тратит на питание не менее 30% доходов. Товары для детей — в частности, детское питание — дополнительно повышает этот порог затрат. За первое полугодие 2019 года возрастание цен на продукты составило в среднем 2% от предшествующего уровня. За второе полугодие расценки на питание уйдут немного в отрыв — на 3.3%. Так, существенно подорожали хлеб и булочные наименования — подъём расценок на них составил за истёкший год не менее 8%. Мука — особенно высший сорт — подорожала в среднем не менее, чем на 10%. Кондитерские товары — выпечка, сладости — также подросли в ценах. Поскольку многие кондитеры не брезгуют добавлять пальмовое масло во многие изделия, а НДС на него заметно возрос, без поднятия цен на сладости не обошлось. Но фабрики-производители по-прежнему не планируют от него отказаться: это очень хорошая доходная составляющая, позволяющая поднять количество выпускаемых партий кондитерских изделий.

Поднятие НДС на рафинированные растительные масла немедленно отразится и на ценах. Планируемые федеральными властями изменения в ежемесячных и ежегодных платежах за экологический сбор позволяют конечному потребителю точно прикинуть, какие продукты подскочат в стоимости после Нового года. И хотя гипермаркеты и гастрономы объявили канун предновогодних скидок, это лишь временное спасение: после новогодних праздников расценки на всё те же продукты существенно поднимутся.

Увеличение налога должно входить в компетенцию производителей, а не потребителей. На практике же оказывается, что ценообразование подчиняется увеличению налогов, сборов и иных платежей — платит потребитель, а не конкретные фабрики и заводы: они не желают упускать прибыль.

Мясомолочная промышленность России также порадует потребителей повышением расценок на продукты. В первую очередь в цене поднимутся свинина и курятина. За 2019 год курятина стала более дорогой на 3% — по среднероссийским меркам. Принудительная маркировка молочной и молокосодержащей продукции отзовётся возросшими расходами: не все меры по повышению безопасности отпускаемого товара настолько бесплатны — заплатит потребитель, а не завод-изготовитель.

За молочными продуктами последуют алкоголь и сигареты: акцизные ставки у них год от году продолжают расти. С одной стороны, радует факт, что алкоголь и сигареты станут ещё менее доступными рядовому покупателю. Перед Новым годом последние два типа продукции ненадолго подешевеют, но затем цены на табак и алкоголь вновь заметно поднимутся.

ЖКХ и услуги сотовой связи

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Поднятие цен на услуги жилищных контор также включён в перечень повышения цен. Изменение расценок на коммунальные сервисы отразятся лишь в конце июня 2020 года — а не дважды в год, как в 2019-м. Повышение оплаты за услуги ЖКХ варьируется в зависимости от местного коэффициента. Подорожание квартплаты на содержание многоквартирных домов зависит от конкретного региона — от 4,5 до 6 процентов.

Но одним подорожанием ЖКХ россияне не отделаются. Возрастёт и оплата за сотовую связь: в силу вступают новые законы о безопасности Интернета как виртуальной коммуникативной среды, записи телефонных разговоров и хранения трафика во избежание совершения новых крупных киберпреступлений и удалённых атак. Вместе с повышением НДС сотовые провайдеры полностью отменят внутрисетевой роуминг. Данные изменения не существенно повлияют на потребительскую корзину абонентов: понятие о внутрисетевом роуминге исчезнет, взаиморасчёт за услуги и тарифные опции станет на 100% прозрачным, но за эти меры абоненты понесут дополнительные расходы.

Если, к примеру, пакет Интернет-трафика в 10 ГБ стоит 300 рублей, его цена может возрасти до 350-400. Минимальные и тарифы, являющиеся низкобюджетными (социальными), подорожают на величину, равную инфляции. Средние и максимальные цены за объём оказанных услуг вырастет на 20 и более процентов. Для сравнения, повышение расценок на сотовую связь в 2019 году не превысило 5%. Вложения со стороны сотовых провайдеров возрастают и за счёт больших затрат на товары, участвующие в производственном сегменте, за счёт которого сотовые компании не стоят на месте, а развиваются дальше.

Машины и бытовые устройства

Автомобили и бытовая техника в 2020 году прибавят в цене больше, чем другие товары. Власти России подняли утилизационный сбор, остановили господдержку фирм, продающих комплектующие и детали к существующим моделям машин. Цены на авто поменяются до 15% в большую сторону. Пресыщение внутреннего авторынка России превысило ожидаемые показатели. Россияне не спешат расставаться с уже купленными машинами — они до последнего вкладываются в замену неработоспособных деталей и функциональных узлов, стараясь продлить срок службы «железного коня», пока из него возможно что-либо выжать. Следом за уменьшившимся спросом на новые машины продающие их автомобильные распространители до последнего сдерживают возрастание цен. Ежегодное подорожание вряд ли превзойдёт «инфляционные» 5%.

Подобно закону о необходимости маркировки мясомолочной продукции, похожей мере подвергли и распространение бытовой техники и электроники. Часть товаров, например, ноутбуки и смартфоны, относятся к технически и технологически усложнённым устройствам. Чтобы избежать возможной подделки, данные товары перемаркируют по-новому. В начале декабря 2019 года новой маркировке подверглась вся продаваемая аппаратура для фогографирования и видеосъёмки, за ней последуют и смартфоны, планшеты, «читалки», ноутбуки, смарт-часы и т. д. Прогнозирование о подъёме цен на данные товары не ведётся.

Лекарственные препараты, медприборы и расходники

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С началом 2020 года медикаменты, отпускаемые во всех частных и государственных аптеках России, подвергаются обязательной перемаркировке. И жизнеподдерживающие, и сверхдешёвые препараты однозначно попадут под действие новой системы учёта. Формат защиты опирается на новейшие криптографические разработки, включающие маркер из 44 символов. Новый формат позволит проверить по интернету оригинальность приобретаемого товара, отследить всю его траекторию от завода-производителя до аптеки, в котором он и куплен.Чтобы такая проверка стала возможной, все аптеки подключатся к единой базе данных «Честный знак». Новая мера не бесплатна, и вскоре затраты нужно будет «отбить» за счёт повышения стоимости на все медикаменты. Предварительные расчёты показали, что себестоимость проверенной тары для упаковки добавит к каждой не менее рубля. Власти страны вначале остановились на принятии 88-значной криптографической защиты от подделки, но вскоре отказались: это серьёзно ударило бы по кошельку конечного пользователя. Превышение расчётного уровня поднятия расценок не входит в планы чиновников.

Стоимость проезда

Оплата железнодорожного проезда в 2020 году предполагает подъём цен не менее, чем на 3,5% в плацкартных вагонах. Власти страны сдерживают ускоренный рост цен проезда в общих и плацкартных вагонах, составляющих экономичный класс ЖД проезда. Купейные и «люкс»-вагоны пока не оговорены в новых ценниках. Кроме ЖД проезда, поднимутся цены и на проезд в городских и междугородных автобусах и маршрутных такси. Часть региональных пассажироперевозочных фирм объявила о скором повышении расценок на билеты. Например, нижегородский «Лидер-Транс» поднимет цены на нескольких городских маршрутах с 30 до 35 рублей. Поднятие цен на проезд затронет пассажиров. платящих наличными. Если расчёт осуществляется по банковской карте — цены на проезд останутся пока без изменений. Вторым городом, объявившим о повышении цен, стала Самара.

Авиасообщение внутри страны и за границу подорожает на 3…18%, исходя из маршрута, по которому следует пассажир. Билеты, приобретаемые на период с января по март 2020 года, уже поднялись в цене.