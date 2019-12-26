Сбербанк отдал «Яндексу» «золотую акцию»

Источник: sberbank.ru





Передача «золотой акции» образуемому Фонду общественных интересов предусмотрена планом изменения схемы управления интернет-компанией.

«Сбербанк» передал «Яндексу» «золотую акцию». В «Яндексе» подтвердили эту информацию, уточнив, что после регистрации Фонда общественных интересов акция будет передана в него.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк согласовал отказ от «золотой акции» «Яндекса» с основателем холдинга Аркадием Воложем, а передача была добровольной. Вслед за этим правление Сбербанка одобрило продажу акции головной компании «Яндекса» (Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах), купленной в 2009 году по номинальной стоимости приобретения в один евро.

В ноябре совет директоров «Яндекса» предложил изменить схему управления компанией, а именно создать некоммерческий Фонд общественных интересов. Предполагается, что он сможет блокировать с помощью переданной ему «золотой акции» сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций интернет-компании.

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После объявления об изменениях в корпоративной структуре «Яндекса» внесенный ранее в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничение доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранцами до 20%, был отозван с целью его доработки.

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