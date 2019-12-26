В Cisco нацелились на разработчика FPGA





Среди продуктов Exablaze — микросхемы для коммутаторов и сетевых адаптеров, а также оригинальная технология синхронизации с предельно низкими задержками.

Стремясь расширить многообразие собственной компонентной базы, Cisco планирует купить Exablaze, разработчика программируемых логических матриц (FPGA). Сумма предполагаемой сделки не раскрывается.

Компания Exablaze, основанная в 2013 году, специализируется на микросхемах FPGA с низкой задержкой, используемых при построении логически реконфигурируемых схем и сетевого оборудования для высокопроизводительных сред ЦОДов, систем высокочастотной торговли, анализа больших данных, высокопроизводительных вычислений и телекоммуникаций. К продуктам Exablaze относятся коммутаторы и сетевые адаптеры на базе FPGA, а также технология синхронизации с пикосекундным разрешением.

В случае заключения сделки технологии Exablaze будут интегрированы в коммутаторы Nexus. Конкурентами Exablaze являются Mellanox (о намерении приобрести ее за 6,8 млрд долл. ранее заявляли в Nvidia), Metamako, Solarflare, Moxa и ряд других компаний. Сделка с Exablaze может стать уже шестым приобретением Cisco за год, но лишь три из них связаны с проектированием и производством микросхем.

READ Полиция задержала преступную группу, продававшую наркотики за криптовалюту

Источник