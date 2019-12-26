Kia изменила цены на пять моделей в России

Кто-то только анонсирует повышение цен, а кто-то меняет их без предупреждения: например, компания KIA, изменившая прайс-листы в декабре у пяти своих моделей. Об этом стало известно экспертам «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Интересно, что у четырех моделей из пяти цены выросли, а у одной – изменились разнонаправленно. В числе тех, кому не повезло, оказались хэтчбек Picanto (+5 тыс. руб.), хэтчбек Ceed и универсал Ceed SW (+10 тыс. руб.), а также бизнес-седан K900 (+100 тыс. руб.). В свою очередь, фастбек Stinger в двух комплектациях подорожал на 10-40 тыс. рублей, а в двух других – подешевел на 120-180 тыс. рублей. Еще две версии сохранили прежние ценники.

Актуальные цены на эти модели теперь выглядят следующим образом:

KIA Picanto – от 689 900 до 994 900 рублей;

KIA Ceed – от 1 079 900 до 1 579 900 рублей;

KIA Ceed SW – от 1 119 900 до 1 649 900 рублей;

KIA K900 – от 3 569 900 до 4 999 900 рублей.

Фастбек KIA Stinger в базовой комплектации Comfort (+40 тыс. руб.) теперь стоит минимум 2 114 900 рублей, в комплектациях Luxe и Prestige (-120 и -180 тыс. руб.) – 2 264 900 и 2 424 900 рублей соответственно, а в исполнении GT Line (+10 тыс. руб.) – 2 884 900 рублей. Версии Style и GT по-прежнему предлагаются к продаже за 2 639 900 и 3 404 900 рублей соответственно.

Напомним, вчера «Автоновости дня» писали о том, что с 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в среднем на 2%.