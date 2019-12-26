Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалонах

С 1 января 2020 году россияне смогут регистрировать новые автомобили и получать номера прямо в автосалонах, не посещая ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Правительства.

Как уточняет издание, ознакомившись с текстом постановления, для того, чтобы иметь право выдавать свидетельства о регистрации, дилерам придется получить статус «специализированной организации» и войти в госреестр МВД, на сайте которого впоследствии будет опубликован полный список таких компаний.

Осматривать машины и проверять документы автовладельцев будет ответственный сотрудник автосалона. Он же затем передаст результаты проверки в подразделение ГИБДД (через портал госуслуг), и после того, как там примут решение о допуске автомобиля к движению, передаст полученные в подразделении СТС и номера автовладельцу. Стоимость такой услуги составит не более 500 рублей.

Плюс ко всему, с января в России впервые появится привязка кода региона на автомобильных номерах к месту регистрации автовладельца. Обратившись за постановкой автомобиля на учет в подразделение ГИБДД в своем регионе, он сможет выбрать, как именно получить номера: по стандартной процедуре (прямо в подразделении) или в частной фирме, имеющей для этого специальный статус. Выбор будет ограничен только «частником», если гражданин обратится в подразделение в «неродном» для себя регионе.

Транзитные номера останутся, но только для тех для случаев, когда машина снимается с учета в России и уезжает за границу в связи с продажей иностранному гражданину и юрлицу.

Наконец, постановление также запрещает регистрировать автомобили на лиц младше 16 лет и увеличивает предельный срок, в течение которого можно поставить на учет автомобиль, временно ввезенный в Россию из заграницы.

Дилеры, в свою очередь, предполагают, что вступление закона в силу будет отложено, поскольку на организацию технических и бизнес-процессов потребуется время. Правовая и техническая базы, необходимые для получения ими статуса специализированной организации, тоже пока не готовы.