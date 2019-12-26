На Волині проводять позапланові перевірки освітніх закладів

Рятувальники ДПРЧ-7 здійснюють позапланові перевірки ряду навчальних і виховних закладів, закладів охорони та соціального захисту населення.

Про це розповів Олег Отченаш головний державний інспектор з пожежної та техногенної безпеки у Володимирі-Волинському та районі Управління ДСНС України у Волинській області у сюжеті АТМ Володимир, — пише «БУГ».

За його словами, перевірки проводяться у зв’язку з дорученням Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вимагає від посадових осіб «жорстко реагувати» на факти порушень пожежної або техногенної безпеки в дитячих садках, школах, професійно-технічних закладах та закладах вищої освіти, а також у гуртожитках, закладах охорони здоров’я та соціального захисту населення.

За словами Отченаша, особливу увагу під час перевірки рятувальники звертають на обладнання приміщень сигналізацією, наявність первинних засобів пожежогасіння, під’їзні шляхи до будівель, відповідність шляхів евакуації.

Також проводять інструктаж керівників та персоналу закладів щодо заходів пожежної безпеки. Під час проведення перевірок проводиться практичне відпрацювання евакуації працівників та дітей у закладах.