Удорожание авиабилетов Алтайском крае стало главным драйвером инфляции сфере услуг

В ноябре 2019 года годовой темп прироста цен в Алтайском крае постепенно снизился, но остался несколько выше общероссийского – 3,7 % против 3,5 % по стране в целом. Как сообщили в алтайском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ, несмотря на понижение стоимости продуктов и промышленных товаров, скачок цен в сфере услуг, в том числе за счет подорожания авиабилетов, был таким значительным, что повлиял на общий показатель инфляции.

По данным финансистов, годовая продовольственная инфляция в регионе в ноябре 2019 года уменьшилась. В первую очередь это связано с удешевлением сахара. Это следствие рекордного урожая сахарной свеклы и высоких запасов товара. Благодаря хорошему урожаю зерновых также замедлился рост цен на муку. При этом в ноябре в Алтайском крае сохранился рост цен на гречку. Несмотря на то, что регион является крупнейшим производителем гречихи, и на Алтайский край приходится около 50 % от общероссийского объема, в предыдущие два года цены на гречиху были низкими, поэтому аграрии уменьшили площади посева под эту культуру. Это и привело к подорожанию. По оценке регионального Министерства сельского хозяйства, текущего урожая с учетом запасов достаточно для удовлетворения спроса. Сейчас цены на гречку устанавливаются на конкурентном уровне. В Центробанке также отметили, что в ноябре в Алтайском крае ускорился рост цен на привозные фрукты (бананы, апельсины, виноград) из-за неблагоприятных погодных условий в странах-экспортерах.

Что касается годовой непродовольственной инфляции в регионе, то она снизилась до 2,6 %. Специалисты отмечают, что в крае замедлился рост цен на легковые автомобили на фоне сдержанной динамики спроса населения и укрепления рубля, также снизились темпы прироста цен на моторное топливо. Тем временем инфляция услуг в Алтайском крае в ноябре повысилась сразу до 4,7 %. Как пояснили экономисты, причиной тому стал рост цен на авиаперелеты, что, впрочем, является временным фактором. Стабилизирует ситуацию с услугами динамика цен на жилищно-коммунальные услуги, рост которых замедлился.

Отметим, что в начале июля текущего года глава Сибирского управления Центробанка Николай Морев по итогам рабочего визита в Алтайский край заявил, что ситуация с ростом цен в регионе стоит не так остро, как порой кажется местным жителям. Как он объяснил, в Алтайском крае инфляция ниже, чем в среднем по стране, а цены на большую часть товаров и услуг – меньше среднероссийских показателей. Морев отметил, что граждане просто лучше запоминают негативные моменты, не обращая внимания на снижение стоимости по другим продуктам. При этом представитель Центробанка прокомментировал и закономерный вопрос о среднемесячных зарплатах, которые в Алтайском крае остаются одними из самых низких по стране, отметив, что ситуация меняется в лучшую сторону.