Что нас ждет 26 декабря: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 26 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • В Уфе огласят приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы
  • В Казани в 16:00 у центра семьи «Казан» откроется главная городская елка

Не забудьте поздравить:

  • Александр Черемнов, замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД»
  • Виктор Диц, директор Немецкого дома РТ, председатель национально-культурной автономии немцев Татарстана

еще больше именинников

Что нас ждет 26 декабря: главное за три минуты

Главное утром в федеральной прессе:

  • В России в 2020 году снова вырастут тарифы ЖКХ
  • Россиянам разрешили регистрировать новую машину прямо в автосалоне
  • Новак: «Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от санкций

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