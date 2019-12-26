Что нас ждет 26 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- В Уфе огласят приговор трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы
- В Казани в 16:00 у центра семьи «Казан» откроется главная городская елка
Не забудьте поздравить:
- Александр Черемнов, замначальника Горьковской железной дороги по казанскому территориальному управлению филиала ОАО «РЖД»
- Виктор Диц, директор Немецкого дома РТ, председатель национально-культурной автономии немцев Татарстана
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- В России в 2020 году снова вырастут тарифы ЖКХ
- Россиянам разрешили регистрировать новую машину прямо в автосалоне
- Новак: «Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от санкций
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