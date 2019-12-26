Кадыров не захотел менять работу в Чечне на федеральные должности

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не собирается работать за пределами республики, передает «Интерфакс».

Кадыров заявил, что он планирует оставаться работать в Чечне и хочет закончить свою карьеру там. По его словам, он никогда не разговаривал о переводе за границу или на федеральный уровень.

«Мне никогда не делали ни прямо, ни косвенно таких предложений», — добавил Кадыров.

Он назвал своими главными задачами — превратить республику в цветущий край и избавиться от безработицы.

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