Руки вверх. Барнаульские депутаты изменили способ голосования за главу города

Бурную дискуссию на последнем в этом году заседании Барнаульской гордумы вызвал вопрос об изменении способа голосования за кандидатов в главы Барнаула. Депутат Иван Огнев предложил делать это не тайно (бюллетенями), а открыто — поднятием рук. Оппозиционные фракции были категорически против. Но и в «Единой России» на сей раз не было обычного для фракции единства.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года.

БГД.

Тайное сделаем явным

Выбрать одну из предложенных конкурсной комиссией кандидатур депутаты Барнаульской гордумы должны будут 6 февраля. Времени осталось мало, и часть депутатов решили к этому событию подкорректировать регламент.

До недавнего времени голосование за главу было тайным: депутаты заполняли бюллетень и бросали его в урну. Иван Огнев, председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению, предложил тайное сделать явным — голосовать поднятием рук.

Тема это активно обсуждалась в «околополитических кругах». Утверждалось, например, что ее якобы продвигает Юрий Еремеев, управделами мэрии и «по совместительству» секретарь городского отделения «Единой России». И якобы для того, чтобы обеспечить убедительную победу главного кандидата.

Насколько это близко к реальности, пока сказать трудно. Еремеев, к слову, присутствовал на заседании БГД, но мнения своего не высказал.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года.

БГД.

Аргументы Ивана Огнева

Между тем, у Огнева были другие аргументы — с ними он и познакомил депутатов. Во-первых, избиратели должны знать, как голосуют их избранники по важным вопросам жизни города — чтобы доверять тому, кто, по их мнению, способен решать их проблемы.

«А для этого необходимо голосовать открыто и не бояться нести ответственность за свой выбор. Тайное голосование обезличивает голос, снимает ответственность за выбор», — объяснил депутат.

Во-вторых, при тайном голосовании корректность подсчета голосов нередко вызывает критику. «Открытое голосование позволит избежать домыслов и критики, подобной высказыванию: „Кто считает, тот и выбирает победителя“», — растолковал Огнев.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и депутат Иван Огнев.

Анна Зайкова

Владивосток, Бийск и Хабарский район

Обсуждать это предложение начали еще на стадии задавания вопросов. Коммунистка Елена Хрусталева, спросив, есть ли еще в России подобные прецеденты, тут же предложила выбирать поднятием рук президента.

Стелла Штань, представитель губернатора в АКЗС, с интересом наблюдавшая дискуссию, сходу назвала в качестве примера, где именно так и выбирают главу муиципалитета, Хабарский район. На что со стороны фракции «Справедливая Россия» раздалось ехидное: «Авторитеет»…

Однако Огнев к вопросу был готов и тут же привел в пример Владивосток и Бийск.

Вячеслав Перерядов.

Анна Зайкова.

Сам руководитель фракции «ЕР» в гордуме Вячеслав Перерядов, как могло показаться, как будто сомневался. Он поинтересовался, какова необходимость менять регламент именно сейчас? Огнев вопросу удивился («обсуждали на фракции и неоднократно вам об этом говорили»). Но ответил.

«Мы голосование проводим в ближайшее время. Не через пять лет. Поэтому сегодня целесообразно вносить изменения, а не тогда, когда данный вопрос не находится на повестке», — сказал Огнев.

До почтовых голубей

Надо сказать, что все годы существования нынешнего способа избрания главы города (путем голосования за кандидатуру, предложенную конкурсной комиссией) победа кандидата, поддержанного «ЕР» и краевой властью, была вполне убедительной.

Так, за Сергея Дугина в 2015 году проголосовали 26 из 35 народных избранников, в 2017-м — 30 из 38. Большинство голосов получил в свое время и Игорь Савинцев — в 2010 году 31 из 33, в 2012-м — 29 из 31. Риторический вопрос: есть ли основания сомневаться, что на этот раз будет что-то иное?

Но, очевидно, для оппозиционных фракций способ выбора оказался делом принципа. Для начала свою позицию обозначили два депутата, уже подавшие документы в конкурсную комиссию — они претенденты на пост главы Барнаула.

Елена Хрусталева.

Altapress.ru

«Открытое голосование не даст изъявить свою волю голосующему. Будет давление со стороны авторитета партии. Как сказали, как решили — человек должен подчиниться. Мы категорически возражаем», — сказала Елена Хрусталева.

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Алексей Скосырский вообще недоумевал: «Президента, губернатора, депутата и, помимо того, на партийных конференциях — везде выбирают тайным голосованием. Что это? Хотим демократию переписать? Конституцию»?

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года.

БГД.

Председатель гордумы Галина Буевич попыталась дипломатично разрядить обстановку: «Да ладно, мы не будем на Конституцию-то замахиваться». Скосырский, однако, эмоционально продолжал: «Существует много форм голосования, например, через Интернет. Так и до почтовых голубей можно договориться».

«Не за себя переживаю»

Главный эсер в гордуме Оксана Молодых признала: аргументы Огнева очень убедительные. Но фракция все же против.

«Принцип тайного голосования в мире возник не просто так. Он представляет собой защиту от возможного политического, административного, коммерческого, партийного и иного давления на члена фракции», — сказала она.

Оксана Молодых.

Анна Зайкова, altapress.ru

Переход на открытое голосование ликвидирует гарантию свободного волеизъявления, полагала депутат. И «не стоит жертвовать свободомыслием депутатов в угоду открытости таким вот мотивом ее введения».

«Не за себя переживаю — у нас фракция маленькая, но очень дружная. А за процесс в целом. Считаю, что свободный депутат в данном случае явление более ценное, чем открытый депутат», — сказала Молодых.

Заседание Барнаульской городской Думы 25 декабря 2019 года.

БГД.

22 голоса «за»

В итоге восемь присутствовавших членов оппозиционных фракций проголосовали против, как и заявили. Но решение об изменении способа волеизъявления было все же принято, так как 22 члена фракции «ЕР» были за, и от числа присутствовавших на сессии депутатов это почти 70%.

Некоторые «вольности» позволили себе два единоросса: они воздержались, включая весьма опытного депутата, председателя бюджетного комитета гордумы Андрея Солодилова. На результаты это, понятно, не повлияло.

Теперь за ту или иную кандидатуру в главы Барнаула депутаты будут голосовать открыто. То есть поднятием рук.

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