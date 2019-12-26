Появились новые данные о состоянии Галины Волчек

Не так давно стало известно о госпитализации 86-летнего художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Сегодня оказалось, что в ее состоянии произошло стремительное ухудшение.

У Галины Волчек прогрессирует пневмония, и медики говорят о ее нестабильном состоянии. Сейчас оно оценивается как крайне тяжелое.

Ранее у Галины Волчек был диагностирован ателектаз, из-за которого происходит разрушение ткани легких, в которых плюс ко всему увеличивается количество жидкости.

Вместе с этим стало известно, что режиссер остается подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Это было необходимо из-за осложнения двусторонней пневмонии. Предположительно, к таким последствиям привел хронический бронхит.

«Волчек в Боткинской, двустороннее воспаление легких, подключена к аппарату. Минимум на неделю аппарат вентиляции легких», — сообщил осведомленный источник.

Галина Волчек была госпитализирована без сознания. Сейчас она находится в медикаментозной коме.