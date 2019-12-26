26 декабря 2019 года отмечается Евстратиев день

Народный праздник Евстратиев день отмечается 26 декабря 2019 года (по старому стилю – 13 декабря).

В церковном календаре это дата почтения памяти святых мучеников Евстратия Севастийского, а также Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария. В простонародье этот день называют Ведьмиными посиделками, по причине сбора ведьм и их попыток замести вьюгами и метелями солнце.

В IV веке, во времена правления императора Диоклетиана и гонения на христиан, в городе Севастии был схвачен и брошен в темницу пресвитер Аравийской церкви Авксентий. Никакие мучения не смогли отречь его от веры. Восхищенный такой непоколебимостью, военачальник Евстратий решил открыть свою тайну и исповедовать христианскую веру, не таясь от других. В наказание его подвергли пыткам и после мучений заживо предали огню, а Авксентию отрубили голову.

Наблюдая за смертью христиан, простолюдин Мардарий рассказал о своей вере в Господа Бога и сразу же был повешен вниз головой, в результате чего и принял мученическую смерть. Евгению отсекли руки, ноги, вырвали язык и обезглавили. А воина Ореста, который тоже признался в христианской вере, заживо сожгли на железном ложе.

Если на Евстратиев день светит солнце, то весь январь будет стоять ясная и морозная погода.

День подарков

Что может быть приятней получения подарка? Подарить его самому кому-то. На следующий после католического Рождества день, 26 декабря, жителям планеты выпадает шанс еще раз проявить любовь и заботу о своих близких, отметив с ними праздник День подарков. Очень любят справлять эту дату англичане, канадцы, австралийцы, норвежцы, жители Новой Зеландии и других англоговорящих стран.

Во многих государствах уже сложились свои традиции празднования. Так, жители Норвегии предпочитают этот день проводить с друзьями в играх, танцах и пении. В магазинах накануне начинаются распродажи. Также к данному празднику приурочивают много спортивных дружеских соревнований – конные состязания, мини-футбол, гонки на яхтах и тому подобное.

За последнее время укоренилась привычка вместо подарка дарить деньги. С одной стороны, это и лучше. Человек сам потом сможет купить на них то, что ему хочется. С другой же стороны, при вручении выбранного с любовью подарка испытываются совсем другие эмоции, чем при получении одной или нескольких купюр, пусть даже и большого достоинства.

Международный день крупье

Международный день крупье ежегодно отмечается 26 декабря. Это праздник всех тех людей, кто крутит колесо рулетки, раздает карты в покере и блэкджеке и стоит по другую сторону стола в казино. В России такого сотрудника принято также называть на английский манер – «дилер».

Вокруг крупье царит легкая атмосфера веселья всю рабочую смену. Ему неоднократно доводится видеть финансовые взлеты и падения гостей игорного заведения. Чаще всего устраиваться на должность крупье пытаются студенты. Поскольку работать приходится в основном в ночные часы, у них есть возможность совместить учебу и работу и, к тому же, получить неплохой заработок.

Кто празднует именины 26 декабря 2019?

Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.