У больной раком Заворотнюк нашлись новые долги

Мать звезды российского сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга в одной из московских клиник, Валентина не оплачивает коммунальные платежи за элитную недвижимость в российской столице.

Об этом сообщает издание StarHit со ссылку на данные Федеральной служба судебных приставов России.

Так Заворотнюк-старшая занимается вопросами, связанными с квартирой дочери, расположенной на улице Улофа Пальме в Москве. Жилье располагается в живописном месте — около парка-заказника «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовского пруда. В доме от 9 до 12 этажей, 43 квартиры.

По данным Единого госреестра недвижимости, за квартиру, оформленную на актрису в 2006 году, уже давно не платили. Долг по коммунальным платежам составил около 45 713 рублей, а оплату не вносят еще с мая месяца.

Напомним, что новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз — «глиобластома». По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.