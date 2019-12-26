«Старая гвардия рядом»: Тина Канделаки навестила Кудрявцеву в больнице

48-летняя ведущая Лера Кудрявцева находится в больнице после проведения срочной операции.

Выяснилось, имплант в груди протекал последние пять лет. Ведущей удалили импланты из груди. Чтобы как-то поддержать коллегу, ведущая и журналистка Тина Канделаки пришла ее навестить вечером. Кудрявцева была приятно удивлена, так как думала, что Канделаки поздно вечером уже и не пустят к ней в палату. Ведущая поделилась радостными видео.

«Я думала, тебя не впустят!» — сказала телезвезда. Она пошутила: «Выходи за меня». «Все охранники — мои друзья! Я жениться могу», — заверила Канделаки. «Женись на мне!» — заявила Кудрявцева и опубликовала видео в Stories.

«Тиныч, спасибо за поддержку! Наша старая гвардия всегда рядом!» — подписала теледива.

Пользователи тоже поддержали Кудрявцеву. Многие считают, что ведущая правильно делает, рассказывая о проблемах после увеличения груди. Кудрявцева намерена рассказать о «болезни грудных имплантов».