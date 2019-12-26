26 ДЕКАБРЯ НОВОЛУНИЕ В КОЗЕРОГЕ. О ЧЕМ МЕЧТАТЬ, ЧТОБЫ СБЫЛОСЬ?

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Так как в этот раз Новолуние в Козероге сопровождается Солнечным затмением, сегодня лучше не мечтать о кардинальных переменах. Ваше желание может исполниться быстрее, чем вы думаете, но совсем не так, как вам хотелось бы. Жизнь изменится. Но ценой каких-то жертв или неприятных событий.

Лучше всего желать себе сегодня мудрости, стойкости, избавления от плохих привычек и внутренней трансформации. Затмение предвещает перемены в гос. структурах, органах власти, законодательстве, перезагрузку экономики. В результате неких глобальных событий вам придется сменить работу или далеко уехать.

Сегодня нельзя начинать новых дел, потому что их ход и результат будут непредсказуемыми. Начатые ранее дела, старые конфликты и проблемы могут неожиданно закончиться или получить совершенно новую трактовку. Нельзя давать воли эмоциям, потому что из подсознания будет выплескиваться разная муть.

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Сильней всего затмение отразится на рожденных 26 марта, 26 июня, 26 сентября и 26 декабря, тех, у кого важные элементы гороскопа стоят в 4 градусе Козерога (меньше – любого другого знака), кто родился в Солнечное или Лунное затмение и тех, у кого есть связь Солнца, Сатурна или Юпитера с Узлами.

При условии, что Затмение затрагивает важные точки вашего гороскопа, оно проявит себя:

Перемены произойдут на работе, придут через начальство или в деловой обстановке. Отменятся или станут неактуальными проекты, над которыми вы работаете. Может возникнуть необходимость сменить место работы или профессию.

Перемены произойдут далеко от вас, могут прийти через иностранцев, живущих далеко от вас людей, родственников мужа/жены. Может стать неактуальной дальняя поездка или, наоборот, в течение полугода вы поедете за границу.

БЛИЗНЕЦЫ

Затмение вызовет сильный психологический кризис. Возможно столкновение с экстремальными обстоятельствами или чужой смертью. Пересмотра в скором времени потребуют ваши контакты с банками, страховыми компаниями и другими финансовыми организациями.

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Станут неактуальными и потребуют пересмотра ваши договора и соглашения с другими людьми. Перемены придут через мужа/жену или партнера по бизнесу.

ЛЕВ

Завязка событий произойдет на работе, в рабочей обстановке, придет через подчиненных и ваш наемный персонал. Может потребовать внимания здоровье.

Затмение предвещает отказ от привычных хобби и появление новых увлечений. Это будет связано с изменением ваших интересов. Могут обостриться проблемы с детьми. Воспитание детей потребует новых подходов.

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ВЕСЫ

События произойдут у вас дома или придут к вам через родителей, членов семьи. Возможно, вскоре вы переедете.

СКОРПИОН

Завязка событий будет связана с вашим ближним кругом общения – родней, соседями, знакомыми. Затмение предвещает потерю старых контактов и новые знакомства. Изменится ваш подход к тому, как вы выбираете людей для общения.

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СТРЕЛЕЦ

Затмение советует беречь деньги и быть осмотрительными в финансовых делах. Вскоре вы пересмотрите отношение к деньгам. Исчезнут некоторые привычные источники дохода.

Затмение спровоцирует глубочайшую трансформацию личности. События могут коснуться любой сферы жизни, но в любом случае они круто поменяют вашу судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Затмение будет связано с изоляцией, уединением и отказом от привычного темпа жизни. Могут всплыть некие тайны. Если вы ведете тайную жизнь. Она потеряет актуальность.

Перемены коснутся ваших отношений с друзьями, единомышленниками и общественными группами. Вы выйдете из состава объединений и сообществ, в которых состоите. Взамен найдутся новые друзья, разделяющие ваши интересы.

Источник: astromeridian.ru