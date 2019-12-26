В Минздраве дали советы по употреблению алкоголя на Новый год

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, как и сколько можно употреблять алкогольных напитков на Новый год, чтобы не нанести здоровью сильный урон. Об этом сообщает НСН.

Специалист согласился с высказыванием одного английского специалиста о том, что «безопасная доза алкоголя равняется нулю». По его словам, в праздничную ночь некоторые россияне будут отмечать, танцевать и употреблять спиртное. При этом допустимая норма — один бокал шампанского под бой курантов и еще один бокал сухого вина.

«Этого вполне достаточно», — уверил Брюн.

Также употреблять разные вида алкоголя стоит с паузами. Например, бокал сухого вина можно выпить спустя час или два часа после еды. Однако излишне увлекаться спиртным специалист не советует.

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