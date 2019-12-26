Россия готова поучаствовать в модернизации ГТС Украины

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Россия готова поучаствовать в модернизации ГТС Украины

Министр энергетики России Александр Новак в редакции «Газеты.Ru», 26 февраля 2019 года

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Россия готова рассмотреть возможность финансового участия в модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

При соответствующем запросе с украинской стороны Россия рассмотрит возможность финансирования модернизации ГТС Украины, отметил глава Минэнерго.

Он также подчеркнул, что соглашение между Россией и Украиной по продолжению транзита газа являются стимулом для оператора украинской газотранспортной системы.

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