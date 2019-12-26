Мутко оценил динамику ипотечных ставок в России

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Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко
РИА Новости
Ставки по ипотеке в ведущих российских банках достигли елевого уровня 2020 года, заявил вице-премьер России Виталий Мутко. Об этом сообщает ТАСС.
Динамичному снижению ставки по ипотеке способствовали решения Центрального банка и правительства России, отметил Мутко. Од подчеркнул, что на данный момент у ведущих кредиторов страны ставка достигла целевого уровня 2020 года – 8,7%.
Поддержку для снижения ставок обеспечила также программа выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ, заявил вице-премьер.
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