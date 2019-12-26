СМИ: Администрация Трампа борется с законопроектом о санкциях в отношении Турции

Госдепартамент разделил несогласие администрации с санкциями в отношении Турции в семистраничной записке, направленной в Сенат, пишет Daily Beast.

Сенатский комитет по международным отношениям 11 декабря принял законопроект, обязывающий президента США ввести санкции против Турции за покупку С-400 и запрещающий США продавать Турции истребители F-16 или F-35, включая запчасти, до тех пор, пока страна полностью не откажется от российской системы, отмечает издание.

Трамп воздерживается от введения санкционированных Конгрессом санкций, которые требуют от президента ввести пять или более из 12 возможных санкций в соответствии с законом «О противодействии американским противникам посредством санкций» (CAATSА) не позднее чем через 30 дней после принятия законопроекта.

Однако, по данным издания, промедление Трампа приводит в ярость членов Конгресса по всему политическому спектру.

Оппозиция администрации американского лидера к законопроекту полезна для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал Daily Beast Айкан Эрдемир из Фонда защиты демократий.

Вместе с тем Аарон Штайн из Института исследований внешней политики утверждает, что семистраничный документ проливает новый свет на оппозицию администрации Трампа санкциям Хиллари Клинтон.

«Они являются законной критикой законопроекта, но законопроект, вероятно, пройдёт, потому что Дональд Трамп не примет сделку», — считает эксперт.

В семистраничном описании взглядов администрации Трампа, администрация подробно описала множество проблем с законодательством. Администрация утверждала, что закон «эффективно прекратит оборонную торговлю между США и Турцией», что увеличит зависимость Турции от России или «других поставщиков оружия противника» в отношении оружия.

По словам администрации, законопроект также проблематичен в том смысле, что он будет «рассматривать Турцию как парию в НАТО», таким образом приближая её к России.

Положение законопроекта также поможет курдским союзникам быстрее приезжать в США в качестве беженцев, говорится в документе, а также поднимет вопрос о предоставлении курдам доступа к специальным иммиграционным визам.

В целом документ отражает доброжелательное отношение администрации Трампа к Анкаре, отмечает Daily Beast.

Правительство Эрдогана делает ставку на Трампа, сказал Штейн, и оно «окупается в краткосрочной перспективе».