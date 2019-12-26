В Барнауле поймали организаторов секс-услуг несовершеннолетними девочками

Правоохранители задержали двух мужчин, которые занимались сутенерством в Барнауле. Для занятия проституцией они использовали даже несовершеннолетнюю девочку. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в ноябре текущего года два жителя Барнаула 29 и 36 лет думали, как заработать, поскольку у них не было постоянного заработка. Для этого они организовали занятия проституцией. Под их покровительством работали другие граждане, в том числе 14-летняя девушка.

Во время задержания подозреваемые в сутенерстве пытались скрыться на автомобиле, но от следователей и сотрудников Росгвардии им сбежать не удалось. Момент задержания удалось запечатлеть на видео. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних). Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Ведется сбор доказательств, расследование продолжается.