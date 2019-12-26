Глава «Сибура» исполнит мечту девочки из Белгородской области посмотреть Казань

Сегодня в Кремле на встречу с президентом России Владимиром Путиным собрались крупнейшие бизнесмены и главы корпораций страны. Перед этим они приняли участие в акции «Елка желаний». Видео разместил в «Твиттере» журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Главы «Новатэка» Леонид Михельсон и «Сибура» Дмитрий Конов неожиданно обменялись открытками — в одной из них 8-летняя девочка Полина Корниенко из Белгородской области просит побывать в Казани.

«В Казани? Елки-палки!» — сказал Михельсон и поменялся с главой «Сибура», взяв открытку мальчика, мечтающего побывать в Москве.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 11-летнего мальчика из Казани Амирхана Садыкова, загадавшего на Новый год желание — полетать на вертолете вместе со старшей сестрой. Накануне глава РТ по традиции выбрал одно из желаний с елки, установленной в Госсовете РТ. Он пригласил Садыкова на президентскую елку, а после мероприятия пролетел с мальчиком над Казанью.