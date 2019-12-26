Наталья Рудова назвала певца Егора Крида идеальным мужчиной

Наталья Рудова считает Егора Крида идеальным мужчиной. Об этом актриса рассказала в соцсети Instagram, заодно напомнив о скором выходе фильма с ее участием. Как и многие ее коллеги, Рудова нередко радует поклонников подробностями своей жизни и новыми эффектными и яркими фотографиями. Так и в этот раз артистка опубликовала на странице своего профиля в Instagram совместный снимок с певцом. В комментарии она добавила, что считает поп-исполнителя идеальным мужчиной. Вместе с кумиром миллионов девушек на снимке вместе с Рудовой запечатлена также ее подруга, ведущая одной из радиостанций Ульяна Банана (Почеко).Вся троица находится в неформальной обстановке, они обнимаются, а Почеко при этом задорно показывает язык. Пост с подобным откровением звезда приурочила к скорому выходу фильма «Неидеальный мужчина» с ее участием. В кинотеатрах страны картину можно будет увидеть буквально через несколько недель. Расхваливая свою работу, Рудова написала, что фильм будет не только крутым, но и очень позитивным и добрым.Фолловеры аккаунта артистки обрадовались данному факту, сообщив, что давно ждут новую работу любимой актрисы. Публикация быстро набрала множество отметок «Нравится» и комментариев.