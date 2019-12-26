Share Tweet Share Share Email Comments

Гарик Харламов Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.

По словам комика, он никогда не позволит себе шутить над такими темами, как инвалидность, теракты, геноцид и религиозные чувства людей. При этом Харламов уточнил, что «шутка шутке рознь». «Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никому не было обидно. Не переходить на личности. Это тонкая материя», — пояснил он.

Также комик рассказал о своем отношении к критике. Он отметил, что «это необходимая вещь, без которой ничего вменяемого не получится». По его словам, любому материалу, который выходит в эфир, «необходима и редактура, и критика со стороны людей, которые понимают, что говорят».

В апреле сообщалось, что, по данным исследования ВЦИОМ, наиболее популярными юмористами среди молодежи являются Гарик Харламов, Павел Воля, и Максим Галкин.