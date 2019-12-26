Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Она подчеркнула, что сирийскую территорию и нефтяные месторождения освободят от американского и другого присутствия.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть войск. Американские солдаты остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям «охранять» нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны.