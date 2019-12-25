В Алтайском крае осудили лже-чиновника районной администрации попытку получить взятку ремонт школы

Топчихинской районный суд вынес приговор жителю Алтайского края, который совершил мошенничество в особо крупном размере, прикрываясь чиновничьими регалиями. Мужчина пытался вымогать крупную «взятку» у руководителя строительной организации, представляясь сотрудником администрации. Но на поверку оказалось, что, вопреки собственным заверениям, он никакой властью он не обладает. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как выяснилось уже во время судебного следствия, в сентябре 2018 года администрация Шипуновского района заключила с мужчиной договор на оказание консультационных и координационных услуг по вопросам, возникающим в сфере деятельности комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ. Ему даже предоставили отдельный кабинет в здании администрации. Однако столь скромный титул, очевидно, не устраивал мошенника. Будучи осведомленным о планах одной из школ района провести капремонт, он сообщил потенциальному подрядчику, что является первым заместителем главы райадминистрации и готов обеспечить ему победу в конкурсном отборе с последующим подписанием контракта. За это лже-чиновник попросил «скромное» вознаграждение в размере около 3,5 млн рублей при общей стоимости контракта в 18 млн рублей.

В случае, если строители проявили бы несговорчивость, самозваный замглавы пообещал не допустить их к заключению контракта. Директор строительно-монтажного предприятия на указанное предложение ответил согласием, а параллельно с этим обратился в ФСБ с заявлением о противоправных действиях. После того, как контракт на ремонт был заключен, лже-чиновник заявил, что это произошло благодаря его «покровительству» и потребовал обещанные ему деньги. С ними его и задержали правоохранители.

Свою вину на суде мошенник не признал, однако собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения ему обвинительного вердикта по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей.