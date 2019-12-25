Названы 7 причин, из-за которых живот может быть вздутым

Причин вздутия живота может быть довольно много, некоторые очень серьезные. Например, вздутие в некоторых случаях может сигнализировать даже о раке кишечника. Это одна из 7 распространенных причин, пишет МедикФорум.

Вздутие при раке яичников часто игнорируется женщинами, но все же опасную болезнь можно распознать и вовремя обратиться в больницу. У этого симптома есть одна характерная особенность. Речь идет о длительном вздутии. Поэтому женщинам, у которых живот остается вздутым более трех недель кряду, специалисты рекомендуют обратиться в больницу и в обязательном порядке обследоваться, чтобы исключить онкологию яичников.

Вздутие характерно и для синдрома раздраженного кишечника, с которым сталкивается каждый пятый житель Земли. Среди других симптомов — тошнота, диарея либо запор. Эти явления могут встречаться также в комбинации. То есть, запор может сменяться диареей и наоборот.

Для целиакии присуща непереносимость организмом глютена, содержащегося в злаковых — ячмене, ржи, пшеницы. Заболевание может привести к повышенному газообразованию и вздутию. Людям, которые замечали вздутие после того, как съели хлеб или кашу, также желательно сходить к врачу.

Вздутие предшествует метеоризму. Он проявляется зачастую в процессе переваривания пищи. Вздутие могут вызвать такие продукты, как бобовые, брокколи и продукты с высоким содержанием крахмала.

Воспалительные заболевания кишечника — болезнь Крона и язвенный колит — также могут давать среди прочей симптоматики вздутие. Но параллельно человек начинает стремительно худеть, появляются боли в животе и диарея, часто с кровью или слизью. Недуги требуют серьезного лечения и с визитом к гастроэнтерологу лучше не тянуть.

Гормональные всплески у женщин — во время беременности или незадолго до наступления менструации — могут заявить о себе вздутием. Это объясняется повышением уровня прогестерона, который приводит к замедлению работы кишечника.

Последней в списке основных причин, которые могут спровоцировать вздутие, эксперты назвали стрессы, повышенную тревожность, неоправданное беспокойство. Реакция на стресс приводит к тому, что организм отводит кровь из пищеварительной системы в другие части тела, эффективность процесса пищеварения вследствие этого снижается.