В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море

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Ivan Sekretarev/AP

Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.

По данным издания, на прошлой неделе конгресс принял закон, который делает США ключевым игроком на рынке природного газа в регионе благодаря партнерству в сфере безопасности и энергетики со странами Восточного Средиземноморья.

Эта мера укрепляет военные связи американской стороны с Грецией и снимает эмбарго на поставки оружия на Кипр. Все это должно сделать Штаты ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона. Также этот закон усиливает конкуренцию в энергетическом секторе Европы в ущерб России, полагают американские политики.

По мнению демократа Боба Менендеса, этот закон является «рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье».

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