На Украине нашли одну из причин присоединения Крыма к России

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Депутат Рады Алексей Устенко считает, что Крымский полуостров решил проводить референдум из-за того, что в 2014 году был отменен закон об основах госзыковой политики. Об этом сообщают «Известия».

По мнению депутата, именно аннулирование закона и спровоцировало такую реакцию у жителей Крыма, после чего начали происходить «все эти действия».

«Это было одним из того, с чего все началось», — считает Устенко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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