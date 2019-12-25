В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате

close

Depositphotos

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказался о предложении президента Грузии Саломе Зурабишвили провести переговоры с Россией в нормандском формате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал такую инициативу «своеобразной», поскольку проблемы в российско-грузинских отношениях касаются только двух стран и решить их необходимо между двумя государствами.

При этом, по словам депутата, украинский вопрос обстоит иначе, поскольку идут боевые действия. Он также добавил, что на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли референдумы о признании независимости, что не устраивает Киев. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Россия «не может согласиться с такими способами разрешения ситуации».

«Мне кажется, что разговор о нормандском формате применительно к российско-грузинским отношениям выглядит, мягко говоря, искусственно притянутым», — сказал Новиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Грузии предложила диалог с РФ по принципу «нормандского формата»

— В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

— «Своеобразная позиция»: ответ Госдумы на «нормандский формат» с Грузией

Источник