Речь безопасности людей краевом Минздраве пояснили причины ликвидации отделения алтайской ЦРБ

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило факт серьезных изменений, которые решено провести в структуре Баевской ЦРБ. Чиновники не стали отрицать, что в ближайшее время там будет закрыто инфекционное отделение, а людей станут возить в соседний район, однако объяснили такой шаг заботой о местных жителях.

Как заявили в Минздраве края, сейчас в Баевской ЦРБ работает инфекционное отделение на 10 коек, но пациентов с «истинно инфекционными заболеваниями» в отделении в этом году пролечено 55 человек. При таком количестве больных в отделении должно быть 1-2 койки с круглосуточным наблюдением врача-инфекциониста (в режиме пребывания в стационаре 24/7), поскольку клиника такого рода заболеваний может иметь стремительное развитие. Между тем врач-инфекционист в Баевской больнице работает в отделении по совместительству. Кроме этого, в круглосуточном режиме в ЦРБ должна работать лабораторная диагностика, чего, по-видимому, нет, хотя прямо об этом в сообщении не говорится. В министерстве считают, что при существующих условиях организовать работу в таком режиме невозможно. «Поскольку речь идет о безопасности людей, принято решение, что пациентов с истинно инфекционными заболеваниями будут госпитализировать в Завьяловскую районную больницу, где создан необходимый режим наблюдения за инфекционными больными. Приказ о маршрутизации пациентов находится в стадии согласования в Министерстве здравоохранения Алтайского края», — заявили чиновники.

Что касается медперсонала инфекционного отделения Баевской ЦРБ, то им пообещали две вакантные ставки медсестер палатных (постовых) педиатрического отделения, две ставки медсестер на ФАПы в села Сафроново и Паклино и ставку медсестры в кабинет неотложной помощи поликлиники. Основное место работы врача-инфекциониста останется в поликлинике. При этом имеющиеся помещения инфекционного отделения после капремонта планируется использовать для улучшения условий пребывания детей педиатрического отделения. Появится возможность размещать в боксированных палатах по 1-2 пациента, избегая перекрестного заражения. Также появится возможность расширить площадь реанимационного отделения.

В алтайском Минздраве остановились и на ситуации с закрытием в Баево диспетчерской службы. «Сегодня в крае создана единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, которая находится в Барнауле, куда переданы функции, в том числе, диспетчерской службы Баевской ЦРБ. Поэтому нет оснований говорить о том, что кого-то вызывают дежурить в диспетчерскую службу в Баевской ЦРБ», — заявили в ведомстве. Там также добавили, что хирургическое отделение Баевской ЦРБ работает в штатном режиме, коечный фонд составляет 13 коек круглосуточного пребывания, несмотря на слухи о его закрытии. Каких либо изменений в работе хирургического отделения на 2020 год не планируется.

Напомним, сотрудники инфекционного отделения КГБУЗ «Баевская ЦРБ» под Новый год получили устное уведомление от главврача медучреждения о сокращении. Официальный приказ об оптимизации отделения пока не подписан, однако персонал уже предупредили, что в январе им придется искать новую работу, поскольку мест в больнице для них не нашлось.