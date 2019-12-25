Все, что стоит знать об отдыхе в Прибалтике

Прибалтика – совокупность стран, которые расположены на побережье Балтийского моря. Сюда входят такие страны: Латвия, Литва, Эстония и Калининградская область России. Города этих стран всеобще популярны среди путешественников, имеют высокий уровень культуры. Какие же достопримечательности Прибалтийского края? Почему туристы выбирают Прибалтийские страны для отдыха?

Недорогое и качественное лечение, оздоровление

Для многих людей важным фактором выбора отдыха в Прибалтике является улучшение своего здоровья. Здесь, по крайней мере, доступные цены в оздоровительных комплексах, имеется много туристических баз, которые обеспечивают человека всеми благами цивилизации. Люди, которые приехали только сюда для расслабления и уединения имеют шанс здесь похудеть, похорошеть, отдохнуть от суеты и шумной атмосферы. По этому поводу лучше выбрать острова Эстонии. Оздоровление им обеспечено на сто процентов, да и живописная природа, свежий воздух помогут успокоить нервы и утихомирить свой нрав. Города Эстонии, где находятся популярные морские курорты: Пярну, Тойла, Рооста, Вызу, Лимо, Кабли, Мяндъяла.

Экскурсии

Ознакомиться с историей и культурой Латвии, Литвы и Эстонии помогут экскурсии по городских столицах этих стран. Сюда входят: Рига, Вильнюс, Таллинн. Также город Калининград Калининградской области. В этих городах находятся самые интересные достопримечательности. Хотя и в окружности этих городов можно найти много уникальных мест, которые стоит посмотреть. Для того, чтобы более узнать жизнь, развитие, историю данных городов, то лучше обратиться к услугам экскурсовода. Стоимость данной услуги не очень уж и большая.

Активный отдых

Для любителей активного отдыха в Прибалтике есть много заманчивых мест. Из них популярным городом является Юрмала. Это популярный курортный город Латвии, где есть песчаные пляжи, морской свежий воздух, много увлекательных парков, заведений, красивых архитектурных зданий и оздоровительных комплексов. Любят Юрмалу за музыкальные фестивали и различные мероприятия, которые здесь устраиваются.

Удивительные города Литвы, которые стоит увидеть: Друскининкай, Зарасай, Аникщяй, Шауляй. Например, в Друскининкае есть древний курорт, где находятся аквапарки, снежная арена, парк приключений. В Зарасай можно покататься на велосипедах, заняться хайкингом и покататься на яхте. В Шауляй можно культурно обогатиться, научиться, на шоколадной фабрике Литвы, самостоятельно, готовить шоколад. В Аникщяй имеется много музеев, для развлечения построена летняя трасса для саней на горе Калита.

В Эстонии имеются лыжные и горнолыжные курорты. Любителям горного катания стоит обязательно здесь остановиться и получить массу положительных эмоций от спортивных баз и живописных трасс с небольшим перепадом высот.

Прибалтийские страны имеют ряд хороших преимуществ. В каждой стране доступные цены, красивые достопримечательности, прекрасная природа. Подобрать наилучший вариант путешествия в Прибалтику, вам помогут в Туристическом агентстве Бумеранг-Тур — https://boomerang-tour.com.ua/. Менеджеры компании знакомы со всеми направлениями и смогут подсказать лучший вариант для вас.