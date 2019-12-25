Разработка ПНООЛР в 2020 году

В любом производстве образуются отходы, которые в разной степени влияют на состояние окружающей среды и здоровье человека. Чтобы предотвратить образование отходов в количествах, превышающих предельно допустимые выбросы, и упростить контроль разрушительного воздействия на окружающую среду, правительство ввело определенные мероприятия в число которых входит ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Он оценивает количество и состав отходов, устанавливает лимиты на их размещение, позволяет подобрать оптимальные способы повторного использования, утилизации или захоронения.
При отсутствии ПНООЛР накладывается штраф, который в 2020 году составляет:
- для должностных лиц – 10-30 тысяч рублей;
- для ИП – 35-50 тысяч рублей;
- для юридических лиц – 100-250 тысяч рублей.
Возможны и более строгие меры – приостановка деятельности на 90 суток либо ее полное прекращение.
Если проект не соответствует требованиям, то его аннулируют. При этом придется все равно вносить плату за негативное влияние, но в пятикратном размере.
Кому необходим проект?
В 2020 году действует закон (он вступил в силу 1 января 2019 года), в соответствии с которым разработка и согласование ПНООЛР необходимо только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным к I и II категории по НВОС. Объектам III категории достаточно ежегодно подавать отчеты об отходах. Объекты, относящиеся к IV категории, освобождены от разработки проекта и отчетности.До 2019 года от разработки и согласования ПНООЛР освобождались объекты малого и среднего бизнеса.
Если в состав организации входит несколько отделений, расположенных в одном регионе, то можно составить один проект, который будет действовать для всех отделений.
Порядок согласования ПНООЛР и все требования к нему указаны в приказе Министерства природных ресурсов № 349 от 05.08.2014.
Расчет нормативов
Нормативы для ПНООЛР разрабатываются в двух взаимосвязанных формах – на единицу продукции и за год.
Для расчета нормативов используют несколько методов:
- по материально-сырьевому балансу;
- по удельным отраслевым нормативам;
- расчетно-аналитический;
- экспериментальный;
- статический (по фактическим объемам).
Состав проекта
ПНООЛРсостоит из нескольких страниц и содержит:
- информацию о предприятии (указывается на титульной странице);
- описание технологий, приводящих к образованию отходов;
- данные об источниках выбросов;
- описание и перечень отходов, сведения об их составе, количестве, физических и химических свойствах;
- характеристику участков, предназначенных для временного складирования побочных продуктов;
- паспорта отходов;
- выводы о наносимом ущербе и рассчитанные на его основе лимиты;
- план мероприятий, снижающих образование отходов, и расчеты, подтверждающие их эффективность;
- план профилактических и противоаварийных мероприятий;
- приложения:
- копии документов, подтверждающих информацию о материально-сырьевом балансе;
- копии договоров по передаче отходов;
- карты-схемы мест размещения и накопления отходов.
Этапы разработки
Для разработки ПНООЛРнеобходимо:
- Провести инвентаризацию, чтобы установить все источники отходов, а также места для их размещения. Инвентаризация позволит определить соответствие учетных данных реальной ситуации.
- Уточнить список материалов и сырья, используемых в процессе производства, и готовых изделий.
- Оценить:
- количество сырья и материалов, которое расходуется за единицу времени;
- количество (объем или массу), физические и химические свойства, состав отходов, а также сделать анализы в аккредитованной лаборатории;
- объем продукции;
- нормы естественной убыли;
- объем выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод;
- Выяснить класс опасности, получить паспорт отходов и лицензию на сбор, размещение и транспортировку отходов I-IV классов опасности.
- Рассчитать стоимость проекта, обосновать объем временных накоплений отходов и периодичность вывоза.
- Подготовить план мероприятий, позволяющих свести к минимуму негативное влияние.
- Обосновать объем отходов для вторичной переработки, обезвреживания, утилизации.
Готовый проект нужно согласовать в Росприроднадзоре. Проект подается в бумажном и электронном виде.
Обычно согласование занимает 30 дней. По истечении этого срока Росприроднадзор выдает документ, утверждающий нормативы и лимиты, предоставляет решение об отказе либо возвращает документ для доработки.
Отказ в утверждении лимитов возможен, если:
- в проекте представлена недостоверная информация;
- отсутствует объект, на котором должны размещаться отходы;
- количество отходов превышает вместимость объекта размещения.
Возврат документа на доработку производится, если в проекте выявлены неточности либо присутствует не вся информация. Устранить замечания нужно в течение 10 рабочих дней. Если организация не укладывается в этот срок, то возможен отказ в утверждении ПНООЛР.
По состоянию на 2020 год предприятию необходимо оббегать неисчислимое количество инстанций и подписать уйму бумажек. Если же в проекте окажутся малейшие ошибки, то придется вносить правки, что увеличит количество посещений контролирующих организаций.
Поэтому лучше не тратить время и нервы, занимаясь самостоятельными расчетами, а обратиться к профессионалам. Специалисты ЭкоЭксперт xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai/ отлично знакомы со всеми нюансами составления проектов и изменениями в законодательстве, что гарантирует отсутствие ошибок, исключает возможность доработок и риск получения отказа. Мы выполняем полный спектр услуг, начиная с подготовки документов и заканчивая их утверждением. Вы получите полностью готовый проект, согласованный по всем инстанциям.