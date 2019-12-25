Разработка ПНООЛР в 2020 году

В любом производстве образуются отходы, которые в разной степени влияют на состояние окружающей среды и здоровье человека. Чтобы предотвратить образование отходов в количествах, превышающих предельно допустимые выбросы, и упростить контроль разрушительного воздействия на окружающую среду, правительство ввело определенные мероприятия в число которых входит ПНООЛР – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Он оценивает количество и состав отходов, устанавливает лимиты на их размещение, позволяет подобрать оптимальные способы повторного использования, утилизации или захоронения.

При отсутствии ПНООЛР накладывается штраф, который в 2020 году составляет:

для должностных лиц – 10-30 тысяч рублей;

для ИП – 35-50 тысяч рублей;

для юридических лиц – 100-250 тысяч рублей.

Возможны и более строгие меры – приостановка деятельности на 90 суток либо ее полное прекращение.

Если проект не соответствует требованиям, то его аннулируют. При этом придется все равно вносить плату за негативное влияние, но в пятикратном размере.

Кому необходим проект?

В 2020 году действует закон (он вступил в силу 1 января 2019 года), в соответствии с которым разработка и согласование ПНООЛР необходимо только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, отнесенным к I и II категории по НВОС. Объектам III категории достаточно ежегодно подавать отчеты об отходах. Объекты, относящиеся к IV категории, освобождены от разработки проекта и отчетности.До 2019 года от разработки и согласования ПНООЛР освобождались объекты малого и среднего бизнеса.

Если в состав организации входит несколько отделений, расположенных в одном регионе, то можно составить один проект, который будет действовать для всех отделений.

Порядок согласования ПНООЛР и все требования к нему указаны в приказе Министерства природных ресурсов № 349 от 05.08.2014.

Расчет нормативов

Нормативы для ПНООЛР разрабатываются в двух взаимосвязанных формах – на единицу продукции и за год.

Для расчета нормативов используют несколько методов:

по материально-сырьевому балансу;

по удельным отраслевым нормативам;

расчетно-аналитический;

экспериментальный;

статический (по фактическим объемам).

Состав проекта

ПНООЛРсостоит из нескольких страниц и содержит:

информацию о предприятии (указывается на титульной странице);

описание технологий, приводящих к образованию отходов;

данные об источниках выбросов;

описание и перечень отходов, сведения об их составе, количестве, физических и химических свойствах;

характеристику участков, предназначенных для временного складирования побочных продуктов;

паспорта отходов;

выводы о наносимом ущербе и рассчитанные на его основе лимиты;

план мероприятий, снижающих образование отходов, и расчеты, подтверждающие их эффективность;

план профилактических и противоаварийных мероприятий;

приложения: копии документов, подтверждающих информацию о материально-сырьевом балансе; копии договоров по передаче отходов; карты-схемы мест размещения и накопления отходов.



Этапы разработки

Для разработки ПНООЛРнеобходимо:

Провести инвентаризацию, чтобы установить все источники отходов, а также места для их размещения. Инвентаризация позволит определить соответствие учетных данных реальной ситуации. Уточнить список материалов и сырья, используемых в процессе производства, и готовых изделий. Оценить: количество сырья и материалов, которое расходуется за единицу времени; количество (объем или массу), физические и химические свойства, состав отходов, а также сделать анализы в аккредитованной лаборатории; объем продукции; нормы естественной убыли; объем выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод; Выяснить класс опасности, получить паспорт отходов и лицензию на сбор, размещение и транспортировку отходов I-IV классов опасности. Рассчитать стоимость проекта, обосновать объем временных накоплений отходов и периодичность вывоза. Подготовить план мероприятий, позволяющих свести к минимуму негативное влияние. Обосновать объем отходов для вторичной переработки, обезвреживания, утилизации.

Готовый проект нужно согласовать в Росприроднадзоре. Проект подается в бумажном и электронном виде.

Обычно согласование занимает 30 дней. По истечении этого срока Росприроднадзор выдает документ, утверждающий нормативы и лимиты, предоставляет решение об отказе либо возвращает документ для доработки.

Отказ в утверждении лимитов возможен, если:

в проекте представлена недостоверная информация;

отсутствует объект, на котором должны размещаться отходы;

количество отходов превышает вместимость объекта размещения.

Возврат документа на доработку производится, если в проекте выявлены неточности либо присутствует не вся информация. Устранить замечания нужно в течение 10 рабочих дней. Если организация не укладывается в этот срок, то возможен отказ в утверждении ПНООЛР.

По состоянию на 2020 год предприятию необходимо оббегать неисчислимое количество инстанций и подписать уйму бумажек. Если же в проекте окажутся малейшие ошибки, то придется вносить правки, что увеличит количество посещений контролирующих организаций.

Поэтому лучше не тратить время и нервы, занимаясь самостоятельными расчетами, а обратиться к профессионалам. Специалисты ЭкоЭксперт xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai/ отлично знакомы со всеми нюансами составления проектов и изменениями в законодательстве, что гарантирует отсутствие ошибок, исключает возможность доработок и риск получения отказа. Мы выполняем полный спектр услуг, начиная с подготовки документов и заканчивая их утверждением. Вы получите полностью готовый проект, согласованный по всем инстанциям.