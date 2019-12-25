Стало известно место похорон генерала армии Махмута Гареева

Скончавшийся сегодня на 97-м году жизни Махмут Гареев, являвшийся самым пожилым из ныне живущих генералов армии Советского Союза, будет похоронен 27 декабря на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил председатель национально-культурной автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

По его словам, федеральное военное мемориальное кладбище (федеральное государственное учреждение «Федеральное военное мемориальное кладбище», ФГУ «ФВМК»), расположено в городском округе Мытищи Московской области на четвертом километре Осташковского шоссе.

Одним из последних известных военных, нашедших здесь последний приют, является первый человек, вышедший в открытый космос, — Алексей Леонов. Он был похоронен на этом кладбище почти два с половиной месяца назад.

По словам Фарисова, время похорон уточняется, а мусульманское отпевание — джаназа-намаз — совершат в Соборной мечети Москвы перед пятничным богослужением.

В этом году «БИЗНЕС Online» включил Гареева в число топ-50 героев татарского мира. Знаменитый военный попал в наш список благодаря тому, что в свои 96 лет стал героем книги рекордов России как самый пожилой в истории генерал армии СССР. Также в этом году Гареев был включен нами в топ-100 влиятельных мусульман России. Президент Академии военных наук, 96-летний Гареев, занял в данном рейтинге 35-е место.

Боевой генерал прошел Великую Отечественную войну, в советские годы продолжил военную карьеру. До ухода с действительной службы в 1992-м занимал посты начальника штаба Уральского военного округа, затем работал в генштабе, а с 1989 года являлся главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда советских войск. Военно-научной работой Гареев начал заниматься еще в 1960–1970-е годы, написал множество статей, а за книгу «Маршал Жуков. Величие и уникальность полководческого искусства» получил первую госпремию РФ им. Жукова. Наши собеседники подчеркивают, что генерал армии всегда ассоциировал себя с мусульманами, которым было особенно приятно, когда они видели Гареева на параде Победы рядом с президентом России Владимиром Путиным.