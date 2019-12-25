В Нью-Йорке обсудили возможности и преимущества репатриации в Израиль

Вчера в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция с представителями израильской делегации, посетившей США под эгидой деятельности Всемирной Сионистской организации и ее департамента по поддержке репатриации в Израиль.

На встречу с журналистами прибыли глава Департамента по поддержке репатриации Всемирной Сионистской Организации Марина Розенберг-Корытная, основатель израильской семейной компании Ma-Yoffi Ltd Елизавета Майофис, директор департамента обеспечения контроля качества в компании по производству автоматических телефонных станций Tadiran Ltd Осниз Боаз и со-основатель и вице-президент одной из наиболее известных израильских компаний в области интеграции информационных технологий STTS Антон Шавинер, а также представитель ВЗО в Нью-Йорке Евгений Леках.

В ходе живой дискуссии с представителями различных СМИ обсуждались темы объединения евреев всего мира, в частности, посредством единого языка – иврита, проблемы подъема антисемитизма в разных странах и возможные методы противостояния этой тревожной тенденции, культурные и бизнес-связи с США, а также возможности получения образования в Израиле для молодых американцев еврейского происхождения.

В частности, Осниз Боаз рассказал о бесплатном образовании в израильских университетах для студентов-евреев.

Антон Шавинер много лет проработал на израильское правительство, а до этого был консультантом по безопасности в авиакомпании Эль Аль. Будучи экспертом в геополитике и межкультурных связах, он ответил на ряд вопросов по поводу предотвращения терактов против евреев как внутри Израиля, так и в ряде европейских стран.

Довольно подробно коснулись темы роли женщин в репатриации. Об этом рассказала Марина Розенберг-Корытная, которая также является основателем международной премии «Golden Golda Awards 2019». Премия отмечает выдающиеся успехи женщин-лидеров в развитии своей общины, укреплении ценностей Сионизма и расширении возможностей иммиграции в Израиль.

По ее словам, согласно результатам масштабного исследования, проведенного Департаментом по поддержке репатриации ВЗО, именно женщины чаще всего принимают решение о переезде своей семьи в другую страну. Она подчеркнула, что одной из важнейших задач Организации является поддержка таких женщин уже в Израиле и создание условий, в которых вновь прибывшие семьи чувствовали бы себя комфортно и могли достойно существовать.



Слева-направо: Осниз Боаз, Марина Розенберг-Корытная, Евгений Леках, Елизавета Майофис и Антон Шавинер. Фото: © RUNYweb.com

Кстати, среди участников делегации одной из самых молодых и относительно недавно перебравшихся в Израиль была бизнесвумен Елизавета Майофис. Основанная ею семейная компания успешно производит органические продукты питания, которые продаются по всему миру. Приготовленные по тысячелетним традиционным рецептам тахини, спреды, соусы, маца пользуются огромной популярностью, а финиковый сироп от этой компании в 2016 стал первым израильским продуктом питания, включенным в международный каталог Try the World от Мишлен. Елизавета поделилась своим опытом переезда из Москвы, отдельно отметив, насколько важным для нее было изучение иврита без которого, как она считает, добиться успеха в Израиле было бы намного труднее.

Тема популяризации и изучения иврита, который является государственным языком Израиля, красной нитью проходила в течение вчерашнего общения с журналистами. Участники пресс-конференции несколько раз отметили, что это – одно из приоритетных направлений Всемирной сионистской организации.