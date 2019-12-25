Губительная эпидемия снюса объявлена Минздравом в России

Пока мы боремся с курением, социальные паразиты подсаживают школьников на новую никотиновую отраву, одна доза которой способна убить подростка. В Минздраве заявили об эпидемической вспышке потребления снюсов среди подростков…

«Убойная доза»: как российских школьников губит снюс

«Перенести может не каждый»: Минздрав объявил эпидемию снюсаАвтор – Александра БаландинаВ Минздраве заявили об эпидемической вспышке потребления никотиносодержащих смесей среди подростков. За последние две недели снюсом отравились как минимум шесть школьников – одного из них спасти не удалось. Продажа снюса в РФ запрещена с 2015 года, однако злоумышленники по-прежнему находят лазейки в законе. О том, в каких случаях жевательный табак приводит к летальному исходу и как в России борются с ним, – «Газета.Ru» узнала у врачей, экспертов Минздрава и депутатов.

«Угостился у старшеклассницы и попал в больницу»

С конца ноября текущего года СМИ сообщили о шести случаях отравления снюсом – измельченным увлажненным табаком для рассасывания, расфасованным по пакетикам. Он помещается между губой и десной, в следствии чего никотин поступает в организм.В начале декабря в больницу Железногорска в Красноярском крае были доставлены двое школьников, употребивших снюс, сообщали в пресс-службе администрации города.«Скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось «откачивать» в реанимации», – указывалось в сообщении.За последнюю неделю ноября еще двое 11-летних детей попали в больницу в Екатеринбурге. Как уточнил депутат гордумы Тимофей Жуков на своей странице в соцсети «Вконтакте», оба отравились снюсом.«Школьники, седьмой класс. Один взял и угостился у старшеклассницы, а другой взял у одноклассника. Увозят в больницу с острым отравлением. Говорят, что школьники в некоторых школах продают в розницу по фитюлям. Предприниматели, блин…», – писал Жуков.Примерно в одно время с ними попал в больницу и 13-летний подросток из Заринска. «Школьник чуть не умер, его доставили в больницу, во рту был бездымный табак – снюс», – отмечали в пресс-службе городской мэрии. Сейчас состояние ребенка уже пришло в норму.Однако отделаться несколькими днями в больнице и испугом удается далеко не всем. По данным издания «Новосибирск онлайн», один из последних случаев отравления закончился смертью семиклассника. Так, 20 ноября в одном из жилых домов города было найдено тело мальчика. Причины его смерти установит судебно-медицинская экспертиза, однако родители уверены – он отравился снюсом.

«Наркотический эффект»

Как объяснил «Газете.Ru» главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, страну накрыла волна употребления снюса.«По данным Минздрава, основные потребители снюса – это несовершеннолетние. Когда дети и подростки начинают массовое употребление психоактивных веществ – надо сразу говорить об эпидемии. Сейчас уже можно говорить об эпидемической вспышке употребления никотина. Пока мы боролись всем миром с сигаретами, производители табачной продукции придумали другую систему доставки никотина в организм», – рассказал эксперт.По его словам, снюс может нанести непоправимый вред здоровью. «В частности повышается риск возникновения онкозаболеваний ротовой области и сердечно-сосудистых расстройств. И уже зафиксированы случаи психических расстройств. Необходимо предпринимать пожарные меры по какому-то сдерживанию или вообще полному запрету оборота», – заключил Брюн.Тем временем масштаб проблемы продолжает расти: все больше подростков проявляет интерес к снюсу, так как заметить следы его потребления довольно сложно, в отличие от сильно пахнущих сигарет. При этом родители чаще всего не обращаются к врачам, если находят снюс у своих детей – им кажется, что проблем от него может быть не больше, чем от курения, через которое в юношестве проходят практически все. Врачи уверены в обратном.«Снюс обладает эффектом, в какой-то степени похожим на наркотический. При этом спокойно перенести единовременное мощное поступление никотина может далеко не каждый организм, тем более детский. Возникает отравление никотином, нередко сопровождающееся тошнотой, рвотой, сильными головными болями. Но главное, это приводит к очень серьезной никотиновой зависимости, причем впоследствии доза только увеличивается, – пояснил «Газете.Ru» врач психиатр-нарколог Андрей Болонкин. – В этом случае снюс такой же коварный как никотин – можно годами употреблять и ничего, а потом последствия проявляются. Кроме того, неизвестно кто его производит. Могут встречаться и подделки с еще более вредными веществами в составе».

«Вы еще пожалеете, что ввязались»

Продажа снюса в России началась в начале 2000-х годов. Тем не менее уже в декабре 2015 года эксперты пришли к выводу, что его потребление нужно ограничить – тогда за оптовую и розничную продажу этого табачного изделия установили штраф. Для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, должностных – до 12 тыс. рублей, юридических – до 60 тыс. рублей.Однако злоумышленники нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет им избегать наказания.«В химическом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, что это изделие из табака. Однако производители уже приспособились – они делают леденцы, чайные пакетики, даже кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это «чистый никотин» или «никотиновая смесь» – слово «табак» нигде не употребляется», – рассказала «Газете.Ru» член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.Наказать распространителей снюса не могут даже правоохранительные органы, так как они продают товары с никотином, который законом не запрещен.«Снюс запрещен практически во всех странах Европы – исключение составляют только Швеция и Норвегия. В России же он представляет целый подпольный рынок, на котором вращаются в основном криминальные деньги.И бизнес этот постоянно требует расширения, поэтому в него вовлекают тех, кто может легко поддаться – подростков. При этом, для сравнения: содержание никотина в сигаретах составляет 1.0-1.5 мг. Самый крепкий снюс содержит 68 мг – для детского организма это просто убойная доза», – подчеркивает Ганзя. 28 ноября в Госдуму был внесен ряд законопроектов, которые должны устранить пробелы в уже существующем законодательстве. Один из них подразумевает внесение изменений в ФЗ №15, в котором ранее был прописан запрет на снюс.«К этому закону привязаны статьи административного кодекса – мы предлагаем их усилить. Теперь штрафы для граждан будут достигать от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. Для первой и второй категории предусмотрены административные аресты до 15 суток», – рассказала Ганзя.

Поправки готовятся и в уголовный кодекс, в котором нет статей о распространении и продаже табачных изделий и никотиновых смесей. «Мы эти изменения уже подготовили, но еще не внесли. Это будут новые статьи. Они введут наказание для тех злоумышленников, которых будут повторно задерживать за распространение никотиновых смесей», – отметила Ганзя.По словам депутата, спустя несколько дней после внесения инициативы в Госдуму ей стали поступать угрозы в соцсетях – обозленные потребители снюса требовали оставить продукт в покое:«Были фразы вроде: «Что вы лезете в эту проблему?», «Вы еще пожалеете, что ввязались. Не представляете какие силы стоят за этим». Но я просто их удаляю – те, кто способен действительно навредить, об этом никогда не предупреждают».Инициативу Ганзи коллеги поддержали. Первый зампред комитета Думы по охране здоровья Наталья Санина считает снюс опасностью, от которой нужно беречь население и в первую очередь – детей. «Эти вещи кому-то выгодны, но выгода никогда не должна быть приоритетнее, чем здоровье», – сообщила она «Газете.Ru».Ее коллега Алексей Куринный уверен, что законопроекту предстоит преодолеть серьезное сопротивление. Тем не менее авторам стоит идти до конца, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья.«Уже зафиксирован ряд осложнений от снюса именно для подростков, которые так или иначе с ним сталкиваются и начинают употреблять – иногда дело доходит до смертельного исхода. Это связано с невозможностью точной дозировки никотина, который содержится в этих продуктах. А способствует распространению снюса относительная свобода доступа к нему», – заключил он.Источник

Смертельная доза – всего в одном пакете: южноуральские школьники «подсели» на снюс

Автор – Елена Мазеева5 декабря, региональное отделение партии «Единая Россия» провело круглый стол на тему распространения снюса среди школьников. Никотиносодержащая смесь опасна и легкодоступна. Проблема обретает масштаб эпидемии. Что делать, обсуждали эксперты.В дискуссии приняли участие депутат Заксобрания Константин Захаров, депутат Гордумы Денис Лапотышкин, начальник отдела защиты гражданских прав при Уполномоченном по правам человека Юлия Белоусова, представители Минздрава, Минобра, СМИ, правоохранительных органов, а также школьные педагоги. Модерировал встречу первый заместитель руководителя РИК ЧРО партии «Единая Россия» Евгений Маклаков.Чтобы обозначить проблему, участникам встречи показали ролик о том, что такое снюс. Это никотиносодержащая смесь, в чистом виде представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают и удерживают между верхней губой и десной. Никотин всасывается в организм. При этом из-за пробелов в законодательстве снюс свободно продается в магазинах. Но главная проблема в том, что производители товара широко распространяют его среди детей. Снюсом пропитывают леденцы, мармелад и даже зубочистки, угощают школьников, те подсаживаются и покупают опасные сладости уже за деньги.Смесь крайне опасна: один пакетик снюса содержит никотина столько же, сколько три пачки сигарет, 40–60 мг. Для школьника средних классов это – смертельная доза. Детей спасает то, что смесь разъедает слизистую, и ребенок выплевывает ее раньше, чем весь никотин успевает всосаться. А вот с опасными конфетами получить передозировку легко. Она может выразиться в виде тошноты и рвоты, судорог, галлюцинаций и бреда. При тяжелой интоксикации ребенок может потерять сознание, впасть в кому и даже умереть от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров.При этом родителям трудно догадаться о том, что ребенок употребляет снюс, на ранних стадиях. Леденец или зубочистка не вызовут опасений, а последствия будут видны только тогда, когда детскому организму будет нанесен непоправимый вред.При этом парадоксально, что снюс свободно продают в продуктовых магазинах, рекламируют, причем очевидно, что реклама, которую выпускают популярные рэперы и видеоблогеры, нацелена на детей. Во «ВКонтакте» снюс продают в сотнях сообществ, и около 30 нашли и в Челябинске. Участники круглого стола были едины – нужно сплотиться перед угрозой.– Кому-то может показаться, что его это не касается, но угроза совсем близко, и дети легко втягиваются в употребление, в то время, как родители ни о чем не догадываются, – рассуждал Константин Захаров. – Только вчера мы боролись с солями и спайсами, а теперь перед нами новая опасность и нужно действовать на опережение. И первое, что сделать – разъяснять родителям о том, что грозит детям.Представители Минздрава заметили, что эпидемия только начинает разрастаться – официальных обращений еще не было. И чуть больше рассказали о вреде зелья. Его рекламируют как способ бросить курить, но эффект обратный – высокая дозировка никотина ведет только к большему привыканию, а далее – к переходу на более мощные психоактивные вещества. Раздражение слизистой может быть опасно вплоть до появления раковых опухолей – онкозаболеваний ротовой полости и ЖКТ.Свою позицию представили директора школ. Им ситуация видится под чуть другим углом: педагоги посетовали на то, что родители не всегда достаточно серьезно относятся к угрозе.«Показываем ролики о снюсе на родительском собрании – они смотрят их как кино, думают, что их детей это не коснется. Снюс – это вызов всем нам. И ведь продают его не на каких-то секретных точках, но и в обычных продуктовых, в федеральных сетях. А наказывают педагогов. Педагогическое сообщество беззащитно перед проблемой. Надо ловить за руку тех, кто продает отраву детям, а родители ищут виноватых в педагогах».Представители правоохранительных органов сделали акцент на том, что активно ведут профилактическую работу, но напрямую запретить продавцам торговать зельем, заставить их понести наказание они не могут – по факту снюс сейчас легален. Проблема масштабна, и подходить к ее решению нужно одновременно с разных сторон. Собравшиеся решили обратиться к депутатам Госдумы РФ с предложением запретить торговлю насваем и снюсом, рассмотреть возможность аналогичного запрета на территории Челябинской области, а также обратиться в Роскомнадзор с просьбой блокировать паблики-распространители. Кроме того, было решено усилить профилактическую работу: адресно информировать родителей о вреде снюса, подготовить методички для учебных заведений, а также оказывать помощь общественникам, которые борются с распространением никотиновых смесей.Источник

СНЮС. Вред Жевательного Табака. Школьники не оценят)

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