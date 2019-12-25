Семья-маугли 41 год жили в джунглях без контакта с миром

Почти полвека назад война забросила мальчика из вьетнамской деревни в джунгли. Он вырос в лесу, никогда не встречал других людей, не смотрел телевизор и знал об автомобилях только понаслышке. После возвращения в современный мир его ждало много сюрпризов. Мы расскажем вам историю вьетнамского отшельника Хо Ван Ланга, который провел в джунглях 41 год.В 1972 году американские самолеты разбомбили деревню, в которой жил Хо Ван Тхан. Почти вся семья погибла у него на глазах. В живых остался только его сын — маленький Ланг, которому тогда было всего два года. С ним он и скрылся в джунглях, чтобы спастись от врагов. Они спрятались в низине у подножия горной гряды, где текла река, в которой водилась рыба, и было теплее, чем на возвышенности. Там мальчик провел первые годы жизни.Вьетнамские джунгли полны опасностей — приходилось быть начеку, чтобы не столкнуться с хищниками. Пока лагерь был защищен, мало что представляло угрозу для Ланга и его отца. Они строили хижины на расстоянии нескольких метров над землей, используя в качестве опоры толстые стволы деревьев. Чтобы огонь всегда горел, они подобно первобытным людям должны были его постоянно поддерживать. Чтобы добыть пропитание, промышляли охотой и собирательством. Мальчик и его отец ели фрукты, овощи, мед и любых животных, которых получалось убить. Ланг пробовал мясо обезьян, крыс, змей, ящериц, лягушек, летучих мышей и птиц, но больше всего ему нравилась рыба. Время от времени они блокировали течение реки бревнами в двух местах, а потом оглушали заплывших рыбин камнем и вытаскивали из воды руками.Жизнь в джунгляхИстория Ланга и его отца немного похожа на произошедшее с японским солдатом Хиро Онодой. Во время Второй мировой войны он защищал филиппинский остров Лубанг и, когда в 1944 году его заняли американцы, вместе с остатками японского гарнизона укрылся в горах. Они не знали о капитуляции Японии и продолжали вести партизанскую войну. Даже оставшись один, Онода отказывался сложить оружие. Он 30 лет прятался в лесу и сдался лишь в 1974 году.Ланг и его отец оказались в той же ситуации. Хотя война во Вьетнаме давно закончилась, они по-прежнему считали, что возвращаться домой смертельно опасно. Мальчик рос вдали от цивилизации и не представлял другой жизни. Шли годы, но единственным человеком, с которым он общался, был его отец.Ланг никогда не видел часов, а его познания о времени сводились к тому, что день сменяет ночь. Не догадывался он и об электричестве. Единственными известными ему источниками света были огонь и солнце. Ланг представлял свою внешность только по отражению в реке и не умел считать дальше десяти.«Я спрашивал у него, как он объяснял отцу, что поймал 15 летучих мышей, — рассказывает испанский путешественник Альваро Серезо, встречавшийся с Лангом. — Он отвечал, что говорил просто «много» или «больше десятка»»Зато лес был знаком Лангу как свои пять пальцев. «Вьетнамский Тарзан» обладал удивительной способностью находить пропитание где угодно. Он считал съедобными почти все растения в джунглях, а если удавалось поймать животное, то в ход шло все без остатка.«В джунглях я видел, что Ланг ест летучих мышей, как оливки, — говорит Серезо. — Он поглощал их целиком, вместе с головой и потрохами».Хотя их никто не видел, и Ланг, и его отец носили набедренные повязки, а зимой защищались от холода, облачаясь в самодельную одежду из древесной коры. За все время, которое они провели в джунглях, у них ни разу не было серьезных проблем со здоровьем. Иногда им приходилось бороться с простудой или отравлением, но все заканчивалось хорошо.Даже вдали от людей они не ели руками. Для этого у них были палочки из бамбука и разнообразная кухонная утварь. В первые годы отец Ланга делал ее из любых подручных материалов, включая сталь от сброшенных американцами бомб. На сковороды, кастрюли и тарелки пошел алюминий, который они отыскали в разбившемся вертолете — одном из немногих предметов цивилизации, который Ланг увидел вблизи. О других, например, лампочках, автомобилях и телевизорах, он знал только понаслышке. Отец рассказывал сыну далеко не все. Он верил, что война все еще продолжается, и хотел, чтобы Ланг боялся других людей. Но были и другие причины. После бегства в джунгли мальчик не встречал женщин и даже не знал о существовании женского пола. Отец не говорил ему о женщинах, чтобы «подавить его инстинкты». План сработал. Даже когда Ланг подрос, он не испытывал ни малейшего сексуального влечения.

За всю жизнь Ланг видел только пять человек, но и тех — лишь издалека. После каждого такого случая они с отцом бросали знакомые места и переселялись выше в горы. В какой-то момент им пришлось остановиться, так как они считали, что вершина населена духами. Они оказались в ловушке: сзади подступала цивилизация, но бежать было некуда.Возвращение к цивилизацииОтец Ланга думал, что под американскими бомбами погибла вся его семья, но это было не так. Один из сыновей, которого звали Хо Ван Три, уцелел и провел годы в поисках отца и брата. Ему помогали слухи о живущих в джунглях людях, которые стали распространяться в деревнях неподалеку от мест, где скрывались Ланг с отцом.В 2013 году он встретил их в лесу недалеко от поселения Тра Син в провинции Куанг Нгай. К тому времени они скрывались от людей больше 40 лет. Последние годы были особенно тяжелыми для Ланга. Он не мог спать ночью, так как боялся, что старый и больной отец упадет с дерева. В горах было труднее находить пропитание и нельзя ловить рыбу, поэтому Ланг остался без любимого кушанья.Брат стал регулярно встречаться с ними и уговаривал вернуться домой. Отец не сразу поверил, что это действительно его сын, и боялся покидать знакомый лес. Ланг, напротив, воспринял появление родственника с радостью и был не против, когда тот навещал их и приносил соль и специи. Он охотно согласился отправиться в деревню вместе с ним.Когда брат приехал за ними на автомобиле, Ланг не верил своим глазам. Он слышал о машинах от отца, когда был еще маленьким. Ланг провел все путешествие, уставившись в окно на проносящиеся мимо джунгли. Никогда раньше ему не доводилось ощущать такую скорость.В деревне все казалось странным. Ланга удивляло, что животных держат как «друзей». В джунглях звери боялись его и старались убежать. Он впервые увидел женщин и научился отличать их от мужчин, но так и не понял, в чем именно состоит разница. В гастрономическом плане главным открытием была рыба из океана, которая тут же стала его любимой едой.«Вечером его поразил электрический свет, исходящий от лампочек, — рассказывает Серезо. — Возможность наслаждаться светом даже ночью казалась ему чем-то совершенно невероятным. А после этого он впервые увидел телевизор, о котором также знал со слов отца. Поэтому ему было известно, что люди на экране не сидели «внутри» коробки».Когда испанский путешественник встретился с Лангом и его отцом, они жили в деревне третий год, медленно адаптируясь к цивилизации. Первый год был для Ланга самым сложным по нескольким причинам, главной из которых были проблемы со здоровьем из-за новых для его организма бактерий и вирусов. Отец так и не смирился с вынужденным возвращением и все еще рвался в джунгли, а вот Лангу понравилась жизнь в деревне. Большую часть времени он проводил, помогая брату работать в поле.«После первых часов общения с ним я мог сказать, что Ланг был в восторге от идеи впервые за долгое время вернуться в те места в джунглях, откуда он родом, — писал Серезо в своем блоге. — Ланг принял приглашение не сомневаясь ни секунды, и вместе с его братом и переводчиком мы оправились в сердце джунглей». Своим непосредственным поведением Ланг напоминал путешественнику ребенка. Он заметил, что его чувство юмора почти не отличалось от детского. Ему нравилось копировать выражения лица и очень веселила игра в «Ку-ку», которую любят малыши. Ланг признался Серезо, что верит в бога, но считает, что Луну сделал человек и потом каждый день подвешивал на небо веревкой. Он знал о смерти и понимал, что когда-нибудь умрет, но отказывался говорить на эту тему.Отшельник произвел на Серезо неизгладимое впечатление.«Поначалу я намеревался узнать от него только о новых техниках выживания, — писал он. — Но вскоре понял, что, сам того не заметив, познакомился с одним из самых располагающих к себе людей, которых когда-либо встречал».