В МИД России раскритиковали генсека ООН за отказ США выдавать визы

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Мария Захарова
Максим Шеметов/Reuters
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «попустительством» бездействие генсека ООН Антониу Гутерреша из-за того, что США затягивают выдачу виз российским дипломатам. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.
По ее словам, произошедшая в сентябре 2019 года ситуация, созданная Соединенными Штатами, возмутительна. Она пояснила, что имеет в виду случаи, когда американская сторона затягивала выдачу виз российским дипломатам.
«Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», — рассказал Захарова.
Она отметила, что Гутерреш фактически игнорирует нарушение Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что посольство США отказало в выдаче виз некоторым делегатам из России, хотя запрос на получение разрешения направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
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