Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России

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Экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал РИА «Новости», как решение президента России Владимира Путина создать резервные фонды спасло российскую экономику.

Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России

Алексей Кудрин.

Олег Богданов

Речь идет о кризисе 2008 года, когда Путин занимал пост премьер-министра России.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008—2009 года», — сказал Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату.

По его словам, фонды были созданы только благодаря политической воле Путина.

Кудрин отметил, что именно создание фондов стало решающим в сохранении социальных расходов государства.

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», — подчеркнул Кудрин.

Кудрин рассказал, как Путин одним решением спас экономику России

На что россияне лепят изображения Путина.

trinixy.ru

Кратко о фондах

Напомним, к началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Считается, что за счет средств Резервного фонда удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета.

К 2018 году Резервный фонд полностью исчерпали.

Сейчас все дополнительные нефтегазовые доходы направляют в ФНБ, который также называют «подушкой безопасности» для бюджета страны.

Объем ФНБ на 1 декабря 2019 года составил 7,9 трлн рублей (124 млрд долларов).

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