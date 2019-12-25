На острове Ванкувер может произойти землетрясение магнитудой 9 баллов

Сейсмологи заявили после этого, что вскоре случится землетрясение, сила которого составит 7 баллов, но, к счастью, этого не произошло. На данный момент остров Ванкувер находится в том временном периоде, когда есть риск возникновения более сильных толчков. Их магнитуда может достигнуть 9 баллов. В результате этого землетрясения случится невероятно сильное цунами.

В данной области расположены тектонические плиты огромного размера. Когда они проходят мимо друг друга, то это провоцирует весьма сильное столкновение. Области столкновения при этом ученые называют зонами субдукции.

Самым худшим вариантом развития событий является цунами, высота которого достигнет 10 метров. Оно будет обтекать остров и доберется до Виктории с высотой в 5 метров и до Ванкувера с высотой 2 метра. При этом жителям западного побережье повезет больше всего. Они получат исключительно уведомления о том, что приближаются волны цунами, но к ним они уже не доберутся.