Медики назвали природные средства от камней в почках

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mavit
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Камни в почках – это проблема, которая может возникнуть у каждого, если уровень минералов и солей в моче повышается. В таком случае песчинки начинают слипаться, формируя камни, которые попадают в почки и могут выходить через мочевыводящие пути.

Почечнокаменная болезнь – это из самых распространенных урологических заболеваний. При прохождении камней может возникнуть острая боль.

Избежать, или хотя бы снизить вероятность повторного приступа почечной колики можно, если ввести в рацион определенные продукты.

Важно помнить, что почки работают нормально, если в организм поступает достаточно жидкости. Вода помогает не только выводить токсины, но и легко перемещать камни и песок через мочевыводящие пути.

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Медики назвали природные средства от камней в почках

Хотя базилик любят не все, но это полезное пряное растение следует обязательно включать в свой рацион. Доказано, что базилик затрудняет формирование камней в почках. В нем содержится уксусная кислота, которая помогает стабилизировать уровень мочевой кислоты и мягко растворяет камни.

Поможет бороться с образованием камней сок из пророщенных зерен пшеницы – витграсс. В этом продукте много антиоксидантов и соединений, которые повышают выработку мочи, что важно для более легкого прохождения камней. Также витграсс снижает риск образования камней в почках.

Поможет бороться с камнями в почках сок лимона. В нем содержится цитрат — органическое соединение, которое препятствует отложениям кальция и формированию конкрементов.

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Немало было сказано о пользе для здоровья оливкового масла. Оказалось, что оно также облегчит прохождение камней по мочевыводящим путям, поскольку оказывает обволакивающее и смазывающее действие.

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