Правительство Турции повысило налоги на транспортные средства на 12%

Согласно президентскому указу, опубликованному в «Официальном вестнике», новые налоговые ставки вступят в силу с 1 января.

Повышение налога соответствует цели правительства по инфляции потребительских цен (ИПЦ) в 12% на 2019 год. По прогнозам, к концу 2020 года ИПЦ составит 8,5%.

Отметим, что Турция стремится увеличить доходы в бюджет в попытке достичь целевого показателя расходов в условиях экономического спада, который привёл к снижению налоговых поступлений от корпораций и частных лиц.

Ежегодные налоги на автомобили не старее одного-трёх лет с объёмом двигателя до 1 тыс. 300 куб см и стоимостью до 40 тыс. лир (6 тыс. 750 долларов) в 2019 году составили 964 лиры. Турки платят 45 тыс. 924 лиры за автомобили объёмом более 4 тыс. куб см стоимостью более 475 тыс. лир.

Турецкие потребители также должны выплачивать налоги с продаж и специальный налог на потребление при покупке автомобиля. Данные ставки широко варьируются в зависимости от стоимости и мощности двигателя автомобиля.