BMW отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Немецкая компания BMW отзывает в России автомобили BMW X6 (серий F16) и BMW X6M (серий F86). Под отзыв попали 19 087 машин, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной сервисной акции, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, являются недостаточно надежные удерживающие скобы ISOFIX, которые могут разрушиться при использовании детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище.

В рамках отзыва ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно приварить промежуточную вставку к удерживающей скобе ISOFIX. Письменное уведомление о сервисной акции будет отправлено по SMS или электронной почте в самое ближайшее время.

Ознакомиться с перечнем VIN-номеров отзываемых машин можно в приложенном документе на официальном сайте Росстандарта.