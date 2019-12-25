Козак не нашел оснований для существенного роста цен на бензин

Цены на бензин в России по итогам 2019 года выросли в среднем на 3%, на дизельное топливо – на 3,5%. Ситуация с ценами на топливо в целом благоприятная, оснований опасаться их роста в 2020 году нет. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Предсказаний очень много, но мы в правительстве уверены в надежности механизмов, которые выработаны сегодня и успешно работают. Думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться», — сказал Дмитрий Козак, отвечая на вопрос о возможном подорожании топлива в 2020 году.

Как стало известно «Автоновостям дня», вице-премьер также добавил, что определенные опасения относительно возможного снижения цен на нефть есть, но Россия готова к этому благодаря «запасу прочности» и «накопленным резервам».

Ранее Росстат заявил, что рост цен на бензин в 2019 году оказался самым низким за последние 11 лет, а на дизельное топливо – за последние 10 лет. Среди основных факторов, сдерживающих цены на АЗС, эксперты назвали меры правительства по компенсации производителям упущенной выгоды при увеличении доли поставок топлива на российский рынок и рост производства собственного моторного топлива.