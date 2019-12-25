Новый Volkswagen Passat с солнечной батареей появится в России

Немецкая компания Volkswagen сертифицировал в России обновленный Volkswagen Passat. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель в кузовах «седан» и «универсал» появилось в открытой базе Росстандарта.

Как уже сообщали «Автоновости дня», рестайлинговый Passat предложат россиянам с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,4-литровым двигателем TSI мощностью 150 л.с. и 2,0-литровым агрегатом TSI с отдачей 190 л.с. Пару им составят шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» DSG.



Volkswagen Passat. Фото Volkswagen



Volkswagen Passat. Фото Volkswagen

Без сюрпризов, впрочем, не обошлось. В списке оборудования, куда вошли климат-контроль, цифровая приборная панель, система кругового обзора, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, штатная противоугонная система, рейлинги, крепление для перевозки велосипедов, рольшторы, съемные противосолнечные экраны и мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, появился люк в крыше со встроенной солнечной батареей.

Никакой информации о таком «генераторе» для нового «Пассата» не было, и что может значить появление люка с солнечной батареей в ОТТС на него, пока неизвестно.

В России, как и прежде, будут продаваться только импортные Volkswagen Passat немецкой сборки. Первые «товарные» машины поступят к российским дилерам весной 2020 года.