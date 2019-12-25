Оказавшиеся уши снегу барнаульцы снова жалуются невнятную уборку города после метели

Тротуар у школы

Жители Барнаула, мягко говоря, не доверяют отчетам МБУ «Автодорстрой» об очистке улиц от снега, которые ежедневно публикуются на сайте горадминистрации. Горожане считают, что городская служба не справляется с уборкой дорог и тротуаров, особенно когда бушует снежная метель. Об этом они пишут в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», сопровождая свое мнение красноречивыми фото.

Одна из жительниц города продемонстрировала, как почистили улицу Короленко. На фото видно, что весь снег с дороги спихнули на тротуар возле школы. «Ребятишки в темноте идут по дороге. Да, конечно, «почистили» и уехали а дальше. Вот интересно для кого чистят?» — задалась вопросом горожанка. Отметим, что по словам барнаульских чиновников, территории возле детских садов и школ всегда являются приоритетными для снегоуборочной техники.

Другой барнаулец отметил иную странность. Он прислал фото, на котором огромный сугроб высотой около 2 м нагребли прямо перед дорожным переходом, закрыв обзор для водителей и пешеходов, что может обернуться печальными последствиями. Некоторые жалуются на то, что возле их домов вообще ни разу не чистили снег из-за того, что администрация и управляющая компания никак не могут решить, кто должен это делать.

Пешеходный переход

При этом в комментариях отмечают, что городские чиновники на обращения горожан реагировать не спешат. Одна из участниц обсуждения поведала, что после обращения в администрацию Индустриального района с просьбой почистить тротуары услышала: «А другой дорогой обойти не можете?» Также у барнаульцев накопились претензии к тем, кто непосредственно занимается уборкой снега. «Меня давно уже волнует вопрос: люди, которые чистят, они же не с Луны к нам прилетают на своих тракторах, в теории, они же с нами тут и живут, по тем же улицам ходят и ездят. До них не доходит, что он сегодня подобным образом почистил, завтра сам же тут пройти или проехать не сможет. Или все-таки с Луны прилетают?» — предположил житель Барнаула. «Уже давно понятно, что в Барнауле слова «уборка снега» означают не почистить и вывезти, а распихать по тротуарам и углам», — подметил другой горожанин.

Чистка идет

Еще один барнаулец увидел в данной ситуации политический подтекст и предложил радикальные меры. «Им плевать, что прокуратура уже «вставляла» им за это. Столько техники, а толку никакого. Надо «КАМАЗов» 100 снегом загрузить да на крыльцо им это все вывалить, пусть походят около своей Думы», — накипело у жителя города, хотя претензии он, кажется, направил не по адресу.

Между тем мэрия Барнаула рапортует о чистках. 25 декабря днем большое внимание уделили пригородным поселкам и улицам на окраинах города. Затем перешли к центральным улицам, району Потока. Утверждается, что в связи с обильным снегопадом «Автодорстрой» работает в усиленном режиме. На дорогах работает 83 единицы собственной техники, также пришлось нанять самосвалы, грейдеры и погрузчики — еще 39 единиц. Тротуары, пешеходные переходы и остановки очищают 138 рабочих. «Ведется прометание проезжих частей и тротуаров», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что недавно по итогам проверки содержания улиц прокуратура выявила многочисленные нарушения и несоответствия ГОСТу. В связи с этим в администрацию Барнаула внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении к ответственности всех виновных лиц.