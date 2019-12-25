Путин усомнился в том, что россияне ощутили перемены к лучшему

Национальные проекты в России реализуются недостаточно хорошо, так как многие жители не замечают изменений в лучшую сторону. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — сказал он в ходе заседания президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что свои выводы сделал по результатам опросов общественного мнения, проводимых различными структурами, в том числе ФСО. Также неудовлетворительными он назвал показатели в сфере снижения смертности в России. «Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, подобное пока не удалось», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в минздраве заявили, что в РФ снизилась смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя. По данным ведомства, с 2010 года показатель смертности упал на 30,1% и по результатам 2018-го составил 33,2 на 100 тыс. населения.