Учение со школьниками местного отдела МВД в Татарстане признали незаконным

Три офицера полиции уволены и пять наказаны в дисциплинарном порядке – таковы результаты тактических занятий отдела МВД в Тукаевском районе Татарстана, к которым были привлечены старшеклассникиЮ, сообщает [url=]РИА Новости[/url].

По словам представителей полиции, мероприятие должно было пройти в парке поселения Новотроицкое, однако коммунальная служба проводила там работы по благоустройству территории и подготовки ее к Новому году. Тогда решили перенести учение во двор школы, о чем была достигнута договоренность с директором учебного заведения. Причем роль хулиганов поручили исполнять ученикам 9-х классов.

На эту тренировку обратила внимание местная прокуратура, заявив, что полицейские и администрация школы поставили под угрозу здоровье подросток. Информация дошла до главы МВД РФ Колокольцева. В итоге трое организаторов учения из органов уволены, и пятеро полицейских наказаны. В числе наказанных – глава МВД Татарстана генерал Хохорин.