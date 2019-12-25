Путин назвал главную задачу российских властей

На сегодняшний день главной задачей всех ветвей власти является повышение благосостояния российских граждан, увеличение их реальных доходов. Вместе с тем, темпы роста экономики страны недостаточны, и нужно сделать всё, чтобы их увеличить, заявил Путин на встрече с правительством.

Он напомнил, что именно повышению темпов развития посвящены нацпроекты, над реализацией которых в последнее время трудится правительство. Однако по-прежнему остаются вопросы по реальным доходам граждан.

Путин отметил также и положительные моменты: в России создана хорошая макроэкономическая база, являющаяся фундаментом для дальнейшего развития. Кроме того, страна вышла на один из самых низких уровней инфляции – около 3%.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и усилена. Вот это задача номер один», – цитирует президента [url=]ТАСС[/url].