Жена Михаэля Шумахера Коринна обратилась к болельщикам

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, записала обращение к общественности. Как всегда, она постаралась выступить лаконично и завуалированно, ничего прямо не сообщила о состоянии здоровья своего мужа. Но ее заявление о маленьких шагах на пути к большой победе заставляет поверить поклонников в то, что легендарный гонщик пошел на поправку.

Трагедия с Михаэлем Шумахером случилась на горнолыжном курорта в Альпах ровно 6 лет назад — в декабре 2013-ого года. Тогда спортсмен сильно упал и ударился головой.

Некоторое время Михаэль Шумахер пробыл в коме, где потом лечился — неизвестно. Вся информация о лечении и местонахождении спортсмена была строго засекречена. СМИ одно время писали, что чемпион стал похож на «овощ» и, даже, утратил в росте. Также имелись сведения, что Шумахер уже давно в строю и смотрит ралли «Формулы-1» по телевизору. По самой последней информации, знаменитость пытаются вылечить стволовыми клетками и в сентябре с этой целью перевезли в знаменитую парижскую клинику.

Из заявления жены гонщика следует, что Михаэль уже и вправду пошел на поправку, хотя о полном выздоровлении говорить не приходится.

«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Мелкие детали могут сформировать общую картину. Вместе мы стали сильнее. Именно таким образом объединенные усилия нашего движения в поддержку Михаэля облегчают задачу приободрения других», — цитирует слова Коринны Шумахер издание Fox Sports Australia.

Напомним, Михаэль Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Два раза он побеждал в составе «Бенеттона» и пять раз — в составе «Феррари».