В Екатеринбурге школьник с молотком напал на свою учительницу

На учительницу русского языка школы №24 Екатеринбурга напал с молотком ее ученик. Произошло это ЧП на улице, сообщают местные СМИ. После нападения 54-летнню Марию Заболотную увезли в больницу. Произошел этот инцидент 25 декабря около 8:30 по местному времени.

Очевидцы рассказали, что школьник подкараулил свою учительницу на улице и совершил на нее нападение. Женщина получила черепно-мозговую травму и была осмотрена медиками. Ее оказали необходимую помощь и отпустили домой, [url=]пишет[/url] Е1.Сама учительница отказалась комментировать произошедшее. Но уже известно, что совершил нападение на нее ученик 9-го класса. Подросток плохо учился и мог быть не допущен к ОГЭ, о чем учительница не раз его предупреждала. «Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ», — отметил один из сверстников нападавшего.